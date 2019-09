Marc Márquez: "Llega el momento de disfrutar cada una de las carreras"

Publicado 19/09/2019 17:54:58 CET

Tiene cerca el título con 93 puntos de ventaja sobre Dovizioso (Ducati) a falta de seis carreras

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que tras ganar el Gran Premio de San Marino y llegar a la cifra de 93 puntos de ventaja sobre Andrea Dovizioso (Ducati), su inmediato perseguidor en el Mundial, ha llegado el momento de "disfrutar" de cada una de las carreras y, sin dejar de mirar al podio, luchar con cabeza por las victorias.

"Llega el momento de disfrutar cada una de las carreras que nos quedan, y por qué no aquí en este circuito que me encanta. No significa que vaya a ser sencillo, va a ser duro porque todos van rápido, pero vamos a dar el máximo", manifestó en rueda de prensa sobre el Gran Premio de Aragón.

Márquez, con esa ventaja clara a falta de seis citas, quiere empezar a poner aún más tierra de por medio en MotorLand. "La verdad es que el objetivo este fin de semana es estar en el podio. Estar entre los primeros y vamos a luchar por lograr la victoria, mínimo podio. El fin de semana pasado fue duro, pero al final logramos ganar y llevarnos 25 puntos para el campeonato", recordó.

"El objetivo sigue siendo el mismo que al principio de la temporada. Vamos a continuar con la misma mentalidad, tratar de abordar los fines de semana de la manera correcta, independientemente de quién esté allí o del circuito, el objetivo será luchar por la victoria", recalcó.

Más maduro y experto que en años anteriores, reconoció que mira a su gozo personal sobre la moto y no tanto a lo que digan las estadísticas de él. "Mi estilo de pilotaje y mi mentalidad es tratar de exprimir el máximo de la moto y llevarla al límite. A veces hace que pierda en las estadísticas, de joven me caía mucho y perdí dos veces el campeonato, pero me siento satisfecho de cómo va avanzando mi carrera, pero no miro a las estadísticas sino a disfrutar de cada carrera", explicó.

Una manera de entender la vida y las carreras que ya le ha llevado a ganar siete Mundiales, cinco de ellos en MotoGP. Aún así, quiere que la Honda mejore más de cara a 2020 y sea más fácil de pilotar. "Aún tenemos que entender por qué tenemos tantos problemas con el neumático delantero, hemos mejorado un poco esta temporada, pero no lo suficiente. Si nos fijamos en las caídas, me he caído menos pero todas las Honda están encabezando el listado de caídas", lamentó.

Por otro lado, a respuesta de con quién querría hacer una sesión de entrenamiento, lo tuvo claro. "Uno de los deportistas más importantes de España es Rafa Nadal y de carácter se parece a mí, mantiene la calma pero va celebrando cada uno de los puntos que va logrando, porque entiende cuáles son los más importantes. Sería un entrenamiento físico y mental", replicó.