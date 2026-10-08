Marc Márquez: "Mandalika se ajusta mejor a Aprilia y trataremos de estar cerca"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ha asegurado este jueves en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Indonesia, que se disputa en el Mandalika International Circuit, que llega a la cita asiática con una mentalidad totalmente diferente a la de la pasada edición.

"Trataré de atacar en cada circuito, es el objetivo y trataré de dar el máximo. Lo más importante es que me siento mejor ahora que en otras carreras no favorables, la moto es distinta. Es un circuito que se ajusta mejor a Aprilia y sus pilotos y trataremos de estar cerca de ellos", afirmó Márquez ante los medios de comunicación.

En este sentido, matizó que llega con un "modo distinto" al del año pasado. "Llego pensando en el presente y tratando de comenzar bien, trabajar en nuestro box y tratando de dar el máximo. Ya veremos. El año pasado me fui sintiendo mejor conforme pasaba el fin de semana y ese es el objetivo", valoró.

Asimismo, el piloto catalán destacó el caluroso recibimiento que brindan siempre los aficionados indonesios al Mundial. "Siempre tenemos una acogida de lo más calurosa, te sientes como una estrella de rock. Muchos aficionados eran muy jóvenes, así que tenemos futuro aquí. Estoy muy contento", reconoció.

Por otro lado, Márquez fue preguntado por el cambio de formato de gran premio previsto para 2027, que introducirá dos sesiones de calificación independientes para la Sprint y la carrera del domingo. "Es interesante entender cuál es el principal objetivo del cambio. Para el piloto implica más intensidad y exigencia, creo que con el programa actual ya bastaba. Pero no decidimos nosotros; la organización y los equipos deciden. O lo tomas, o lo dejas. Es lo que hay", concluyó.

El Campeonato del Mundo de Motociclismo implantará este nuevo formato a partir de la temporada 2027, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico, con la principal novedad de la celebración de dos sesiones de clasificación diferenciadas que establecerán parrillas de salida distintas para la carrera al esprint del sábado y la carrera larga del domingo.