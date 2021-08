Marc Márquez: "Me lo he pasado bien consiguiendo el punto"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) valoró la mejora de un fin de semana a otro en Austria, aunque este domingo solo pudo sacar un punto que eso sí disfrutó, en una carrera que pensaba que la lluvia le ayudaría.

"En la situación en la que nos encontramos este año, prefiero luchar por la victoria o con los mejores pilotos en seco que incluso ganar una carrera en mojado o una flag to flag. Así que hoy he disfrutado mucho, me he sentido realmente competitivo y hemos estado allí luchando", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera destacó la lucha en el GP y destacó la mejora lograda por el Repsol Honda con respecto al fin de semana anterior en el mismo trazado Red Bull Ring. "Pecco ha estado pilotando muy bien, pero yo he podido mantenerme con él. Antes de la carrera parecía que la lluvia podría ayudarme, ¡pero finalmente ha sido todo lo contrario!", apuntó.

"Hemos dado un gran paso este fin de semana, pero aún queda más por encontrar. Luchamos aquí el fin de semana pasado, entendimos por qué y hemos mejorado. Estoy contento con la carrera de hoy, es sólo un punto pero me lo he pasado bien consiguiéndolo. Éste es mi mejor domingo del año", terminó, después de pelear por la victoria, con el freno de la lluvia y una caída.