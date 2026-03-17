Marc Márquez: "Que MotoGP vuelva a Brasil después de tantos años es algo muy positivo para el campeonato"

Los pilotos de MotoGP Marc Márquez (izquierda) y Diogo Moreira, y Ramón Ongil, Global Sports Partnerships Manager de Estrella Galicia 0,0, en Sao Paulo. - ESTRELLA GALICIA 0,0

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) celebró que la categoría reina "vuelva a Brasil después de tantos años", un hecho que ve como "muy positivo para el campeonato y todos los aficionados", al mismo tiempo que auguró "un fin de semana intenso" en Goiania, 37 años después de la última visita de la competición.

"Ha sido llegar a Brasil y se percibe claramente la ilusión que rodea a este evento. Que MotoGP vuelva a Brasil después de tantos años es algo muy positivo para el campeonato y para todos los aficionados, y ver que todas las entradas están vendidas demuestra las ganas que había de este regreso. Será un fin de semana intenso y el objetivo es ser competitivos desde el primer momento y dar el máximo en pista", señaló el catalán en un evento de Estrella Galicia 0,0 celebrado en Sao Paulo.

Y es que el de este fin de semana en Brasil es un GP muy significativo para la marca cervecera, 'title sponsor' de la prueba. "Sé lo importante que es este país para la compañía porque llevamos muchos años compartiendo camino y proyectos, y poder vivir juntos citas tan relevantes es algo que valoro muchísimo. Estoy muy agradecido por su apoyo constante y por seguir celebrando éxitos de manera conjunta", dijo Marc Márquez.

Por otro lado, ante la pregunta sobre la cancelación o modificación de carreras por el conflicto en Oriente Próximo, el piloto español repitió que lo considera secundario porque "lo más importante es el cese de los conflictos para asegurar la paz y la seguridad en esas zonas".

MotoGP llega al Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania, un escenario con profunda tradición en los deportes de motor, y los pilotos Marc Márquez y Diogo Moreira acudieron a un evento con los medios de comunicación brasileños para hablar del comienzo de temporada y sus expectativas.

Moreira afronta la carrera de casa en su temporada de debut en la categoría reina tras proclamarse campeón de Moto2 el pasado año. Su presencia añade un componente emocional a un fin de semana que vivirá con una intensidad especial y la afición brasileña arropando a su piloto. El piloto aparece en escena casi 20 años después de la retirada de Alex Barros, brasileño de la categoría máxima de 500 en la década de los 90 y ganador de siete Grandes Premios en los inicios de la era MotoGP.

"Llevamos muchos meses hablando del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil y se nota la ilusión en el ambiente. Para mí es algo muy especial: desde pequeño soñaba con competir 'en casa' pilotando una MotoGP y poder hacerlo realidad esta temporada es increíble. Creo que todos los aficionados brasileños lo están viviendo con la misma emoción; ver que las entradas están agotadas demuestra las ganas que había de que volviéramos", valoró Moreira.

Para el vigente campeón de Moto2, será un fin de semana para "seguir entendiendo mejor la moto" y adaptarse a la categoría "paso a paso". "Aún así, llegamos motivados y con confianza. Correr 'en casa' siempre da un extra y vamos a darlo todo para que la afición disfrute. Además, es un GP muy especial para Estrella Galicia 0,0 también. Les estoy muy agradecido por acompañarme en este camino y feliz por hacer realidad sueños compartidos", agregó.

"Para Estrella Galicia 0,0, la celebración del Gran Premio en Brasil supone un hito estratégico y emocional. Brasil es un país clave para nuestra marca y para nuestra apuesta por el motociclismo, por lo que formar parte activa del regreso de MotoGP al país como 'title sponsor' es un orgullo enorme para toda la compañía", afirmó Renata Cecco, directora de marketing de Estrella Galicia 0,0 de Brasil, quien calificó de "histórico" este fin de semana en Brasil.

Mientras que Ramón Ongil, Global Sports Partnerships Manager de Estrella Galicia 0,0, ensalzó la evolución de la compañía. "Cuando comenzamos a apoyar pilotos desconocidos con un enorme talento, fuimos creciendo con ellos también como empresa, atreviéndonos siempre a dar un paso más, pero sin perder nuestra esencia, la lealtad a nuestros orígenes y el inconformismo que nos hace avanzar. Hoy esos niños son campeones y nuestra compañía es una cervecera global reconocida. Pero ambos seguimos juntos, compartiendo esos valores de esfuerzo, compromiso y confianza mutua"", concluyó.