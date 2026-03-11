Marc Márquez: "Lo normal es que estemos luchando hasta las últimas carreras"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) en un acto con Estrella Galicia 0,0 - EG0,0

El piloto español Marc Márquez (Ducati), vigente campeón del mundo de MotoGP y embajador de Estrella Galicia 0,0, aseguró que espera una temporada 2026 "de competición" en la que lo habitual sea "luchar hasta las últimas carreras", después de iniciar el curso con sensaciones positivas en el Gran Premio de Tailandia pese a una penalización en la carrera Sprint y a una retirada en la prueba larga por problemas mecánicos.

El de Cervera explicó que llega a este inicio de campeonato tras "un invierno largo" marcado por la recuperación de la lesión sufrida en Indonesia el pasado año, justo después de conquistar su noveno título mundial. "Cuando hay vacaciones y enlazas una recuperación, combinarlo con la preparación física es una de las tareas más duras, pero nada nuevo. Hemos empezado la temporada bastante bien físicamente gracias a todo ese trabajo que hicimos en invierno", señaló en una entrevista facilitada por EG0,0.

Aun así, el piloto catalán reconoció que todavía tiene margen de mejora tras el proceso de recuperación. "Después de una lesión no sabes dónde estará el cien por cien. Hay veces que una lesión te baja un dos por ciento y otras puede ser un quince, pero esperemos que poco a poco podamos ir mejorando y me encuentre mejor en las siguientes carreras", explicó.

Sobre la carrera Sprint disputada en Buriram, en la que iba a cruzar la meta primero pero tuvo que ceder la posición a Pedro Acosta (KTM) tras una sanción por una maniobra al límite en la vuelta final, Márquez admitió que fue un fin de semana "bueno" en términos generales. "Luchar por la victoria en esa Sprint, defendiendo porque no era el piloto más rápido en pista, fue tirar de experiencia. Pudimos llegar hasta la última curva primeros", relató.

El español explicó que cumplió la penalización en el momento en que fue notificada. "En la penúltima curva recibí el mensaje en la pantalla y no me tocó otra. Simplemente seguimos las reglas de los árbitros", afirmó. "Era una acción al límite. ¿Se podía sancionar? Sí o no. Al que le toca siempre dirá que no y el otro quizá diga que sí, pero en motociclismo, sobre todo en las dos últimas vueltas, el punto de agresividad siempre sube un poco", añadió.

En la carrera larga del domingo, Márquez optó por una estrategia más conservadora después de notar falta de fuerza en el 'warm up'. "La afronté en plan supervivencia. Intenté gestionarme mucho al principio, físicamente y a nivel de neumáticos, para en las diez últimas vueltas lanzar el ataque estuviera donde estuviera", explicó.

El plan estaba funcionando hasta que sufrió un problema inesperado con el neumático trasero. "En la curva 4, por querer buscar el camino seguro, renuncié a la curva para ir a la escapatoria y entrar tranquilamente, pero pinchamos la rueda trasera, cosa que no había pasado nunca. Tuvimos ese punto de mala suerte, pero si no hubiera pasado nada raro en las últimas vueltas hubiéramos celebrado el Gran Premio en el podio", lamentó.

De cara al resto del campeonato, el piloto de Ducati considera que el nivel será alto y con varios aspirantes al título. "Espero competición. No espero una temporada como la del año pasado, que creo que no fue lo normal. Lo normal es que estemos luchando hasta las últimas carreras", aseguró.

Entre los rivales a tener en cuenta, el catalán señaló a varios nombres propios de la parrilla. "Bezzecchi estará muy fuerte toda la temporada y a Acosta se le vio pilotar muy bien, sin olvidarme de Álex Márquez y Pecco Bagnaia, que estarán yendo muy rápido", afirmó.

Preguntado por los jóvenes talentos que llegan al campeonato, como Diogo Moreira o José Antonio Rueda, también vinculados a Estrella Galicia 0,0, Márquez recomendó "paciencia" en su proceso de adaptación. "Al debutante se le aconseja paciencia e ir cubriendo etapas. Puedes entrenar con la moto, pero una carrera es diferente, también por la gestión de neumáticos con motos más grandes. Con paciencia e insistencia irán mejorando", indicó.

Por último, el nueve veces campeón del mundo valoró positivamente el cambio reglamentario previsto para 2027, que reducirá la cilindrada de las motos. "Estoy de acuerdo, sobre todo porque a veces se llegaba casi a 360 km/h en muchos circuitos. Creo que es una velocidad innecesaria para el espectáculo, pero que aumenta mucho el riesgo", señaló.

"El problema es que las escapatorias de muchos circuitos se estaban quedando pequeñas porque cada vez se llegaba más rápido. Se trata de adaptar las motos para reducir la velocidad máxima. Los tiempos quizá serán muy similares o incluso más rápidos porque quitas peso y caballos pero ganas agilidad", concluyó.