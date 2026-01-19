Marc Márquez: "El objetivo es rendir al máximo para celebrar el centenario de Ducati"

Los pilotos del equipo Ducati Lenovo Team de MotoGP para 2026, Francesco Bagnaia y Marc Márquez - DUCATI CORSE

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez y vigente campeón del mundo aseguró que el Ducati Lenovo Team afronta la temporada 2026 de MotoGP con la ambición de volver a rendir al máximo en pista para conmemorar el centenario de la marca italiana, que celebrará sus 100 años con una rompedora Desmosedici GP vestida con el nuevo 'rojo centenario' y dos bandas blancas que recuperan elementos históricos de la firma de Borgo Panigale.

"Una moto rápida siempre es una moto bonita y el objetivo es rendir al máximo para celebrar el centenario de Ducati", afirmó el vigente campeón del mundo durante la presentación oficial del Ducati Lenovo Team, en Madonna di Campiglio (Italia), en la que el catalán valoró de forma muy positiva el nuevo diseño y el simbolismo de una temporada marcada por el aniversario.

Márquez, que inicia su segunda campaña en el equipo oficial, se mostró confiado tras el invierno, en el que se ha recuperado de la lesión que le impidió terminar el pasado campeonato, y aseguró llegar en mejores condiciones que hace un año. "Estoy cada vez mejor. He trabajado muy duro durante todo el invierno para llegar en condiciones y todo va por buen camino", explicó el piloto de Cervera, que señaló el inicio del curso como su primer gran objetivo.

"Este año me siento mucho más relajado. Ya conozco a la gente, ya conozco la moto y ya conozco el equipo, así que tengo muchas ganas de empezar la temporada y hacerlo en la misma línea en la que terminamos", añadió Márquez, que compartirá box con Francesco 'Pecco' Bagnaia en una de las alineaciones más laureadas de la parrilla, con nueve títulos de MotoGP entre ambos.

Por su parte, Bagnaia destacó el impacto visual y las sensaciones de la nueva Desmosedici GP. "Es la mejor moto que he pilotado desde que estoy en el equipo oficial. La decoración es fantástica, el rojo y el blanco son una combinación increíble", aseguró el bicampeón del mundo, que afronta su sexta temporada como piloto de fábrica de Ducati.

"He tenido tiempo para trabajar mucho este invierno, para entrenar y para prepararme bien. Después de un año complicado, creo que podemos mejorar", añadió el italiano, que se mostró optimista de cara al inicio del campeonato.

El director general de Ducati Corse, Luigi 'Gigi' Dall'Igna, subrayó la exigencia de una temporada marcada por el centenario y por el desarrollo técnico. "Es fantástico tener campeones de este nivel en el equipo, saben exactamente qué hay que hacer para conseguir resultados", afirmó el ingeniero italiano.

"Cada temporada se empieza desde cero, pero nos encanta ganar. A los pilotos, a los técnicos, a los mecánicos y a toda la gente de Ducati Corse. Ganar forma parte de nuestro ADN", sentenció Dall'Igna.

En la misma línea, el CEO de Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, reivindicó el simbolismo del nuevo 'rojo centenario' como nexo entre pasado y presente. "Hemos querido utilizar MotoGP para transmitir un mensaje que une nuestra historia con el presente", explicó.

"88 podios consecutivos en MotoGP y 21 títulos de constructores en WorldSBK no son solo pasado, son presente, y afrontamos este centenario con la misma determinación competitiva de siempre", concluyó.