El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), en rueda de prensa en el GP de Catar 2026. - Ranjith Kumar / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) defendió este jueves que "hay un ambiente de que está cerrada" su victoria en el Mundial, que sería el décimo en su carrera, pero advirtió que "puede pasar cualquier cosa", por lo que necesita "mantener la calma y tratar de dar el 100% de una manera muy inteligente".

"Es el primer punto de partido real que tengo, Catar fue el primero, pero aquí es el punto real. He tratado de mantener mi rutina, sin pilotar motos, tratando de minimizar los riesgos y llego a Portimao con un número en mi mente que son 14 puntos, independientemente de lo que hagan los demás", afirmó el piloto catalán en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de Portugal.

Para lograr ese décimo título mundial de motociclismo, que sería el octavo en la categoría reina, el de Cervera, de 33 años, explicó que debe "mantener la misma mentalidad de siempre" y "controlar el riesgo". "Tenemos que mantener una superconcentración y tener paciencia. Por supuesto, tomamos riesgos en algunas carreras, pero ahora no es el momento. Sí que quiero cerrar el Campeonato lo antes posible, pero tenemos que mantener la calma y tratar de dar el 100% de una manera muy inteligente", agregó.

Márquez insistió en que "lo más importante" este fin de semana será "mantener la concentración", porque "parece que hay un ambiente de que esto ya está cerrado y no lo está". "La competición es la competición, puede ocurrir cualquier cosa. Por ejemplo, Pogacar en La Vuelta, todo el mundo decía 'ya lo tiene' y con una pequeña piedrecita se fue al suelo, se rompió la clavícula y se quedó sin Vuelta. Es lo bonito y lo feo que tiene este deporte", comentó, asegurando que tendrá que tener "ese extra de cuidado".

Preguntado sobre una posible retirada si gana este décimo título, Marc Márquez fue claro. "Por el momento, estoy plenamente concentrado en cerrar este Mundial, ese es mi principal objetivo. Tengo un contrato de dos años más con Ducati, pero este año ha sido bastante difícil. Después, a tratar de trabajar para el año que viene", dijo.

Pero el de Cervera sabe que "más de la mitad" de su carrera, en concreto 18 años, lo ha dedicado a la competición. "Eso es algo increíble", reconoció, cuando se cumplen 18 años de su debut en 125cc, también en Portimao. "Tengo una relación especial con Portugal, a ver si podemos cerrar el Campeonato este fin de semana y si no trataremos de cerrarlo en Valencia", relató.

"Cuando tienes dificultades disfrutas menos. Y es verdad que el año pasado, por ejemplo, las cosas me salían fáciles, mientras que este año he trabajado de manera distinta, he trabajado más que el año pasado, pero tenía un objetivo en mente. Por el momento, estoy ganando, con lo cual estoy disfrutando, pero de manera distinta que el año pasado", prosiguió.

Y es que, para Márquez, "cuando tienes una pasión, tienes esa pasión" y la cuestión reside en que "puedes disfrutar de esa pasión de manera distinta". "Ahora sigo disfrutando como piloto, y es verdad que si comienzas más joven, finalizas antes, pero también tienes a personas como Valentino (Rossi) que comenzó joven y lo dejó a los 41 o los 40. Depende de tu carácter, de las lesiones, de cómo hayas trazado tu carrera", reflexionó.

"A mí, desde antes de 2020 todo me iba muy bien, luego cambió mucho mi visión del deporte. Pero la vida del atleta es breve, con lo cual tienes que extraerle el máximo provecho. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Tratar de extraerle el máximo provecho a mis años aquí", defendió.

Finalmente, el de Cervera afirmó que "el Marc más rápido fue probablemente el de 2019", mientras que "el mejor Marc es el de ahora, al 100%". "Me encantaría haber tenido la mentalidad que tengo ahora cuando tenía 20 años, pero quizás a lo mejor con esta mentalidad habría sido imposible conseguir el campeonato de 2013. Así que siempre hay algunos puntos positivos", comentó, antes de confesar que "sería perfecto" cerrar el Mundial en Portugal, con el patrocinio de Repsol en el 'naming' del GP, porque la compañía multienergética española "forma parte" de su "corazón".