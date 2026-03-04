Marc Márquez, sobre Pedro Acosta: "El Marc Márquez de 2013 ganó en su primer año"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), en un evento de Estrella Galicia 0,0. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), vigente campeón de la categoría reina, defendió este miércoles que en 2013, en su primera temporada en MotoGP, "ganó en su primer año", al preguntarle por si se ve reflejado en la versión de Pedro Acosta (KTM) de la primera carrera del Mundial.

"El Marc Márquez de 2013 ganó en su primer año", sentenció el de Cervera a los medios de comunicación cuando le preguntaron por si le recordaba el Marc Márquez que arrancó en MotoGP al Acosta con el que tuvo un duelo en el estreno de la temporada en Tailandia este fin de semana.

En un evento de su patrocinador Estrella Galicia 0,0, Marc Márquez analizó su duelo con Pedro Acosta en el Sprint que acabó con la sanción para el catalán, que tuvo que ceder su posición en la última vuelta, consiguiendo el triunfo el piloto murciano. "Cada temporada hay una línea roja de los comisarios, y en este primer GP la pusieron más baja, tendrán que mantenerla durante la temporada", comentó.

"Fue una acción muy al límite, tampoco fui a buscar contacto, es el nuevo límite y nosotros nos adaptamos. Quizá nos lo pensaremos más a la hora de adelantar. Ojalá pueda luchar un Mundial así y perderlo así, porque significará que lo he intentado", agregó.

Después, en la carrera del domingo en el Gran Premio de Tailandia, Márquez sufrió un pinchazo "raro". "Cuando compites no piensas en ello, en la rueda de prensa posterior, fui poco contundente con la suerte que he tenido, porque sino no estaría aquí, podría haber acabado en caída y por arriba, son cosas que no están en tus manos...", valoró.

"Paso bastante porque los puntos ya no me los dan. Analizo la situación, pero hasta el domingo, no es culpa ni de Michelin ni de la llanta ni del piano. Davide Tardozzi --Team Manager de Ducati-- fue a ver por qué pasó eso, fue muy raro. Todo estaba en regla, no había ningún escalón ni ningún bordillo. Utilizo el tiempo en pilotar, a lo otro te adaptas", indicó.

Márquez advirtió que Tailandia "fue la primera carrera después de mucho tiempo sin una Ducati en el podio", en concreto, 88 fines de semana después. "Espero y deseo que haya sido puntual, por las condiciones del fin de semana. En un invierno, la moto no deja de funcionar. Un podio era factible, pero es competición y todo el mundo mejora, es ahí donde tenemos que dar un paso en pilotaje y mecánica", expresó.

"Tuve las mismas sensaciones que en el test, los mismos problemas y las mismas virtudes. Bezzecchi y Aprilia parecían estar por encima. Es la misma carcasa del año pasado y yo me autoexijo, tenemos que seguir mejorando, es el mensaje que captamos del fin de semana", comentó sobre el momento actual de la fábrica italiana.

Y recordó que "lo normal" es lo que pasó en este debut en Tailandia, mientras que "lo no normal es lo que pasó el año pasado". "Gané a falta de 4-5 carreras para el final, hay que construir. Parece que haya sido un desastre, pero salíamos segundos, hubiéramos estado en el podio. Cada carrera es un mundo", analizó.

Además, el de Cervera, que posee, a sus 33 años, nueve títulos mundiales de motociclismo, siete en MotoGP, reconoció que "retirarse es una de las cosas más difíciles para un deportista". "No creo que lo puedas planificar a largo plazo, es algo que sentiré en el futuro, más cercano o lejano", reflexionó.

Por ello, ve como "un orgullo" ser el referente para varios pilotos de la parrilla. "Pero a la vez entristece porque ves que los años van pasando, pero han pasado bien. Antes decían la inspiración, pero ahora suben con un referente. Soy muy consciente de que tarde o temprano, más temprano que tarde, va a llegar uno de estos chavalines y va a decir, 'déjalo que es nuestro turno', pero es ley de vida", afirmó.

"La renovación con Ducati está todo en orden, está todo bien, estamos contentos ambas partes, pero le pedí una cosa a Ducati, quiero empezar, no firmar nada estando lesionado. Porque yo no sé cual es mi cien por cien, porque siempre baja después de una lesión. Tengo que ver cómo voy evolucionando", informó sobre su futuro en la categoría respecto a 2027.

Y ese cien por cien "se encuentra insistiendo". "Las lesiones de hombro, a partir del sexto mes empiezas a entender donde se puede llegar, y muchas veces estás 2-3 meses más con avances, veremos", dijo un Márquez que espera "pilotar sin molestias" en el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil, del 20 al 22 de marzo. "Aunque no significa que sea el de la temporada pasada", señaló.

El vigente campeón del mundo confesó que "no se ha hablado nada" respecto a una posible suspensión del GP de Catar --del 10 al 12 de abril-- por el conflicto armado en Oriente Medio. "Pero cuando pasan cosas así, un GP es secundario. Ojalá se normalice la situación lo antes posible, aunque no compitamos en Catar, es secundario", defendió.

Finalmente, Marc Márquez celebró estar nominado a Deportista del Año en los Premios Laureus, que se celebrarán en Madrid el próximo 20 de abril. "Un deportista no puede aspirar a más. El motociclismo nunca había llegado a eso. Es un orgullo, porque aunque nos sintamos grandes, somos pequeños", comentó, antes de admitir también que "no hay un premio mejor para un deportista" a nivel nacional que el Premio Princesa de Asturias. "Sería un orgullo, se puede conseguir, pero espero tener más años para lograrlo", agregó.