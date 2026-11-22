Archivo - Marc Márquez sonríe durante un Gran Premio. - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez se ha proclamado este domingo en el Algarve campeón del mundo de motociclismo por décima vez en su vida, la octava en una categoría 'reina' donde ya ha igualado por estadística al italiano Giacomo Agostini y además ha avivado su lucha de mitos en una terna con el también italiano Valentino Rossi.

"Dioses sobre moto". Durante una reciente entrevista para 'Sports Illustrated' promocionando la nueva película 'Madden', así ha definido Christian Bale a Agostini, a Rossi y a Márquez, por ese orden. No en vano, el famoso actor galés es apasionado del motociclismo desde hace años y en 2014 ya desveló su admiración hacia el piloto de Cervera.

En 'Madden' interpreta a Al Davis, legendario entrenador y dirigente de los Oakland Raiders de la NFL, pero sorprendió en su conversación con 'Sports Illustrated' al admitir que, de entre todas las estrellas del deporte internacional, le gustaría encarnar a Agostini, Rossi o Márquez en otro 'biopic', género cinematográfico en el que Bale suele lucirse.

Y no es extraño, pues Márquez lleva tiempo sentado en la mesa de los tótems. Su título mundialista del pasado año, sellado en Motegi (Japón) con cinco Grandes Premios de antelación, hizo que la organización de MotoGP comparase su regreso al éxito con otros de la talla de Michael Jordan en baloncesto, Monica Seles en tenis y Niki Lauda en Fórmula 1.

Habían transcurrido 2.184 días entre su octavo título mundialista, en 2019, hasta ese noveno logrado en suelo japonés tras dominar con mano de hierro muchas carreras a bordo de su Ducati oficial. Ya el año anterior con el Gresini Racing, equipo satélite para Ducati, había incordiado a Jorge Martín y a Francesco Bagnaia sin competir al 100% físicamente.

Pero su temporada de redención fue 2025, dejando atrás un calvario de lesiones iniciado el 20 de julio de 2020 tras la primera de las cuatro operaciones que se sometió en el hombro a raíz de su fractura de húmero, sufrida en la víspera mientras rodaba en el Circuito Ángel Nieto-Jerez de la Frontera; la última de esas operaciones fue en junio de 2022.

Sin embargo, siguieron sus molestias físicas, aparte de una diplopía que provocó su ausencia en multitud de carreras entre 2021 y 2023, a lo que había que añadir que Honda dejaba de ser fábrica dominante y daba muchos problemas. Su fichaje por Ducati, para estar en el Gresini Racing al lado de su hermano Álex, lo cambió todo para el ahora decacampeón.

Domó una moto Desmosedici, siempre difícil por su montura diferente a lo que él acostumbraba, y recobró la sonrisa. Su 2024 de mejoría auguró lo que el futuro cercano, con escudería oficial junto a 'Pecco' Bagnaia, acabó dándole: noveno título mundialista para empatar con 'Il Dottore' Rossi, con el británico Mike Hailwood y con otro italiano, Carlo Ubaldi.

En esta temporada 2026 ha sudado más que en la anterior para llevarse la gloria de MotoGP porque 'Martinator', quien atraviesa su particular historia de superación de lesiones, no se ha rendido buscando la corona de la categoría 'reina' hasta hincar su rodilla en Portimão (Portugal), en el vigesimoprimer y penúltimo Gran Premio de este intenso curso.

Finalmente, Marc Márquez se ha llevado el gato al agua del Algarve y su décimo entorchado de Mundial lo ha acercado a su añorado compatriota Ángel Nieto (13) y a Giacomo Agostini, cuyos 15 títulos totales hacen que continúe como piloto más laureado de este palmarés sobre dos ruedas.