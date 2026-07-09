Marc Márquez protagoniza la nueva campaña de Verisure: "Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero"

Archivo - El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), embajador de Verisure. - VERISURE - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez protagoniza la nueva campaña de Verisure, empresa de protección de personas, hogares y pequeños negocios, como nuevo embajador de la marca y con el lema "cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero".

La campaña, desarrollada por TBWA, establece un paralelismo entre la exigencia de la competición al más alto nivel y la protección de personas, hogares y pequeños negocios, poniendo en valor la importancia de anticiparse al riesgo, actuar con rapidez y confiar en un equipo experto.

"Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero". Este es el lema de la campaña, que destaca cómo la combinación de tecnología avanzada, capacidad de respuesta y experiencia humana marca la diferencia tanto en un circuito como en la protección de millones de personas.

La colaboración entre Verisure y Marc Márquez nace de la identificación de valores compartidos como el liderazgo, la ambición, la pasión, la resiliencia, la cercanía y el trabajo en equipo. Unos atributos que han acompañado al piloto a lo largo de su trayectoria deportiva y que forman parte de la identidad de la compañía.

La pieza principal de la campaña realiza una analogía entre las decisiones que deben tomarse en fracciones de segundo durante una carrera y la importancia de reaccionar con rapidez cuando se trata de proteger aquello que más importa.

"El mensaje refuerza el posicionamiento de Verisure como una compañía que combina innovación tecnológica y conocimiento experto para ofrecer protección avanzada a sus clientes", destacó la marca sobre una campaña que señala que "en una carrera hay que anticiparse al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto; y para proteger tu hogar y a tu familia, también".

Esta campaña marca un hito estratégico para Verisure al ser el primer gran despliegue de marca tras la unificación de Securitas Direct bajo la identidad global de Verisure en España. Además, es una oportunidad clave para reforzar su posicionamiento, ya que, a través de una figura como Marc Márquez, la compañía acelera el reconocimiento de la nueva marca, consolida atributos diferenciales como la anticipación, la rapidez y la excelencia, y construye una narrativa coherente en esta nueva etapa, reforzando la conexión emocional con los clientes en un momento clave de transformación.

La iniciativa contará con presencia en televisión, radio, medios digitales y soportes exteriores, y supone el primer gran desarrollo creativo de la alianza entre Verisure y Marc Márquez tras el anuncio de su nombramiento como embajador de marca el pasado mes de abril.

"Esta campaña representa un paso clave en esta nueva etapa como Verisure, en la que no solo unificamos nuestra marca a nivel global, sino que reforzamos nuestro propósito de ser los primeros en proteger. Con Marc Márquez hemos encontrado un embajador que refleja perfectamente lo que somos: anticipación, rapidez y excelencia en cada decisión. Queremos que esta campaña acerque al gran público quiénes somos hoy, una compañía más global, innovadora y cercana, que sigue poniendo a las personas en el centro y evolucionando para proteger lo que más importa", destaca Nina Llordachs, Directora de Marketing de Verisure España.