Marc Márquez: "Quiero pedir perdón a Jorge Martín y a todo su equipo"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) pidió perdón a su compatriota Jorge Martín y a todo su equipo por la maniobra que les llevó al suelo nada más comenzar el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado este domingo en Silverstone.

"Antes que nada quiero pedir perdón a Jorge Martín, ya he hablado con él y con su equipo para pedir disculpas después de la carrera. He cometido un error, he sido demasiado optimista con ese adelantamiento", manifestó Marc Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Las carreras a veces son así y hoy he sido yo quien ha cometido el error. En general, el fin de semana ha sido bastante bueno, ya que hemos sido rápidos en muchas sesiones, incluso después de una gran caída el viernes", recordó Márquez, que prefirió ser optimista después del fin de semana.

En este sentido, el piloto de Cervera aseguró que "es una pena cometer este error en la carrera" porque este domingo sí tenían "el ritmo para hacer algo interesante aquí".