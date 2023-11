Marc Márquez: "Nuestro ritmo es bastante bueno, pero la velocidad a una vuelta no es la mejor"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) lamentó este viernes que su "velocidad a una vuelta no es la mejor", pese a que su ritmo "es bastante bueno", y advirtió de que la clasificación del Gran Premio de Malasia será "muy importante", por lo que seguirá "dando el 100% para ver qué se puede hacer en la Q1".

"En algunos circuitos tenemos la velocidad a una vuelta y no el ritmo, pero aquí es al revés, nuestro ritmo es bastante bueno pero la velocidad a una vuelta no es la mejor. Ha sido el día que esperábamos, así que no es una gran sorpresa", valoró el de Cervera en declaraciones facilitadas por Repsol Honda.

Márquez ha estado más de la mitad de la PR clasificado entre los diez mejores tiempos, pero al final del entrenamiento y cuando todos los pilotos buscaban el 'time attack', el ocho veces campeón del mundo no ha concluido una vuelta que le ahorrase la Q1. Así, ha registrado el decimoquinto mejor tiempo de la jornada (1:58.788).

"He empezado bien las dos sesiones, pero no he podido encontrar ese extra cuando hemos pasado al 'time attack'. La clasificación será muy importante así que seguiré dando el 100% para ver qué se puede hacer en la Q1", dijo.

Por su parte, Joan Mir, al que también se le sigue resistiendo el pase directo a la Q2, ha sido decimosexto con 1:58.902, en un viernes "bastante parecido" a los que ha tenido "a lo largo del año". "Es difícil dar grandes pasos aquí, el agarre ha cambiado mucho a lo largo del día y me he sentido bastante bien con el segundo y tercer neumático que hemos usado por la tarde", analizó sobre su toma de contacto en Sepang.

"Mañana seguiremos intentando mejorar y darlo todo, espero que podamos estar cerca de los puestos que dan acceso a la Q2. También será importante ver qué tiempo hace", zanjó.