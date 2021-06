Marc Márquez: "Ha sido una caída extraña, hay que entender lo sucedido"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró aliviado por "estar en buenas condiciones" después de la caída de este viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos, aunque apuntó que tendrán que estudiar lo ocurrido para no perder confianza en esa curva.

"Me siento afortunado de estar en buenas condiciones en general, este tipo de caídas pueden ser muy duras y peligrosas. Es doloroso, pero no pasa nada. Ha sido una caída extraña; no pensé que estaba por encima del límite y rodaba como si estuviera en la sesión de la mañana, encontrando el límite y el camino a seguir", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Márquez, que fue sexto en los libres tras su victoria en Alemania en el último Gran Premio, explicó que tendrán que saber lo ocurrido para poder rodar al límite. "En esta curva confiamos mucho en el control de tracción, pero parece ser que algo ha pasado y cuando he cambiado la marcha, la parte trasera ha empezado a deslizar y luego me he caído", afirmó.

"Necesitamos entender lo que ha sucedido para tener la confianza necesaria para atravesar esa curva nuevamente, porque mañana habrá falta de confianza. A pesar de eso hemos tenido un día positivo y en los entrenamientos libres 2 me he sentido bien", añadió.

Por su parte, el también Repsol Honda Pol Espargaró, segundo más rápido este viernes, se mostró contento de cara al fin de semana. "Hoy ha sido un buen día, la moto ha funcionado bien, he estado pilotando realmente como quería. Todo ha venido de una manera fácil, no he tenido que sufrir", apuntó.

"Por la tarde teníamos planes para probar otras cosas, pero la pista ha cambiado mucho incluso con lluvia ligera. En general, el resultado es muy positivo y estoy muy contento de cómo ha ido el día. El nuevo asfalto es realmente bueno, tiene mucho agarre. La caída de hoy ha sido muy leve. Hoy, mis tiempos por vuelta muestran lo feliz que estoy sobre la moto", añadió.