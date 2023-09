Marc Márquez: "El 'Top 10' volverá a ser el objetivo el domingo"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda), séptimo en la lucha por la pole y en la carrera al esprint del Gran Premio de Japón, ha asegurado que "el 'Top 10' volverá a ser el objetivo" en la carrera del domingo en Motegi, y ha confesado que lo "mejor" del día ha sido poder "pasar a la Q2".

"Parece que el 'Top 10' volverá a ser el objetivo para mañana. Hay algunas cosas que comprobar y, por supuesto, seguimos intentándolo y trabajando para conseguir más", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Cervera explicó también sus sensaciones de la jornada. "Creo que lo mejor del día ha sido pasar de la Q1 a la Q2 y salir en tercera fila. La séptima posición significa completar un día sólido, no el mejor, pero me he esforzado para seguir al grupo de cabeza porque ese es mi carácter. Los neumáticos han empezado a fallar hacia el final y he tenido que ir más a mi ritmo normal después de arriesgar mucho al principio", subrayó.

Por su parte, su compañero Joan Mir reconoció que esperaba "más" en una carrera al esprint en la que terminó decimotercero, mejorando dos posiciones su decimoquinto lugar de salida. "Esperábamos más hoy porque durante la clasificación me he sentido bastante bien, había posibilidades de pasar a la Q2 pero no ha sido así", manifestó.

"Estoy bastante decepcionado por cómo ha ido la carrera en general, en la sprint no me he sentido igual y no hemos sido capaces de igualar los tiempos. Sin duda, tenemos que trabajar para entenderlo y poder sacar nuestro potencial y nuestras expectativas. Esta noche buscaremos respuestas para que mañana podamos hacer la carrera para la que sabemos que tenemos potencial", concluyó el balear.