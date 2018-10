Marc Márquez: "En la última vuelta he estado a punto de tirar la toalla"

Publicado 14/07/2018 15:27:20 CET

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha admitido este sábado haber "estado a punto de tirar la toalla" en la última vuelta de la jornada de clasificación del Gran Premio de Alemania de MotoGP, donde varios sustos con caídas finalmente no han impedido que se adjudicase la 'pole position'.

"En la ultima vuelta he estado a punto de tirar la toalla. Mañana será una carrera larga, dura, con calor; y con los neumáticos todo el mundo está sufriendo", apuntó el de Cervera ante los micrófonos de Movistar Plus, después de lograr su novena 'pole' consecutiva en el circuito de Sachsenring.

Asimismo, Márquez mostró su alegría por esta primera posición pese a algunos "errores". "Lo veía difícil. Ha sido el transcurso del primer neumático. Con el segundo dije: 'Sí se puede'. Con la caída, en la primera vuelta, he empezado mal; un error, casi me caigo en la [curva] tres. Pero he podido ir recuperando", resumió finalmente.