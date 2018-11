Marc Márquez: "Las victorias en Jerez y Le Mans fueron claves"

Publicado 07/11/2018 13:17:12 CET

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), pentacampeón del Mundo de MotoGP, afirmó que los triunfos en los grandes premios de Jerez y Le Mans fueron "claves" para lograr en este 2018 un nuevo título en la 'categoría reina', y expresó su gusto por el estilo de vida que le marca el campeonato.

"Ha habido varios momentos clave. Pero quizás los más importantes han sido las victorias de Jerez y Le Mans, donde gané sendas carreras y los rivales fallaron, sobre todo Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo. Es ahí donde consigues una ventaja que, si tienes sangre fría en los momentos más críticos, la puedes gestionar bien", manifestó en una entrevista al servicio de prensa de Repsol Honda.

El pasado domingo Marc Márquez cerró con una nueva victoria, la novena del curso y la tercera en las cuatro carreras transoceánicas, la gira del Mundial de MotoGP por Tailandia, Japón, Australia y Malasia. En el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el 18 de noviembre, celebrará el séptimo título de una carrera que comenzó en Portugal en 2008.

"¡El tiempo pasa muy rápido! Recuerdo la primera carrera como si fuese ayer. Llegaba a Estoril después de haberme lesionado en pretemporada. Estaba muy nervioso y, en el primer entrenamiento, me pasaron por todas partes. Ese fin de semana me caí tres o cuatro veces porque quería dar más de lo que realmente podía, como de costumbre. Han pasado ya diez años de ese primer Gran Premio, pero lo siento como si fuese algo muy reciente", señaló.

De estos diez años, los títulos "han sido lo más importante", también otras sensaciones que ha vivido en la caravana del Mundial. "Si tuviera que quedarme con algo de mis diez años en el campeonato, sería con el estilo de vida, la forma en la que el Mundial marca tu día a día, tu carácter. Conoces a mucha gente, maduras como un niño que pasa de los 15 a los 25 años. Me quedo con los momentos vividos dentro del circuito pero fuera de la pista, realmente es donde más tiempo pasamos, aunque esa parte la gente no la puede ver", comentó.

De 2018, destaca que el equipo ha hecho "las cosas muy bien" y la acumulación de experiencia. "Te encuentras con situaciones nuevas y debes saber cómo gestionarlas, aprendes a estar con los tuyos* Esto último es algo que siempre resalto mucho, ya que es un punto clave; has de saber estar encerrado en tu box. En la pista, aprendes y creces en el ámbito deportivo, pero sobre todo, vas madurando y vas viendo diferentes ambientes, pasan cosas distintas e intuyes en qué lugar debes situarte", indicó.

Acerca del rival que le ha sorprendido más, el piloto de Cervera no dudó en destacar a su próximo compañero de equipo en 2019, el también español Jorge Lorenzo. "Cada año te sorprende un piloto y este año, en la categoría de MotoGP, quien más me ha impresionado ha sido Jorge Lorenzo. Había algunas carreras en las que mucha gente ya no daba ni un duro por él y al final, ha acabado siendo uno de los referentes del campeonato y ganando muchas carreras. Esto quiere decir que, cuando uno tiene talento y ha sido campeón, lo puede volver a ser. Es ahí donde se demuestra la fuerza mental y, en este caso, creo que Lorenzo ha sabido reaccionar", subrayó.