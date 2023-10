Marc Márquez: "Mi zona de confort era Honda, pero en los últimos cuatro años he sufrido muchísimo"

MARQUEZ Marc (spa), Repsol Honda Team, Honda RC213V, portrait during the 2023 MotoGP Grand Prix of Japan on the Motegi Circuit from September 29 to October 1st, in Japan - Photo Studio Milagro / DPPI

MARQUEZ Marc (spa), Repsol Honda Team, Honda RC213V, portrait during the 2023 MotoGP Grand Prix of Japan on the Motegi Circuit from September 29 to October 1st, in Japan - Photo Studio Milagro / DPPI - Gigi Soldano / Dppi Media / Afp7 / Europa Press

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez, flamante fichaje del Gresini Racing, señaló este jueves que su "zona de confort" era el Repsol Honda, pero que lamentando que "en los últimos cuatro años" había "sufrido muchísimo" y sin disfrutar, motivos por los cuales cambiará de equipo en 2024 de cara al Campeonato del Mundo de MotoGP.

"La verdad es que ha sido una decisión superdifícil, la decisión más dura que he tenido que tomar en mi carrera porque romper 11 años de relación con Honda de muchísimo éxito ha sido muy difícil. La semana pasada fue dura a nivel emocional por todos mis amigos, todo mi equipo, toda mi familia, mis amigos que están ahí en ese equipo y todos los 'sponsors', pero a veces tienes que salir de la zona de confort", dijo Márquez en rueda de prensa desde Lombok (Indonesia).

"Mi zona de confort era Honda, pero sobre todo en los últimos cuatro años he sufrido muchísimo y no he disfrutado. Así que he cambiado para volver a disfrutar en la pista, lo contrario no tiene para mí sentido. Lo que quiero es alargar más años mi carrera profesional y el objetivo principal es tratar de disfrutar", argumentó al respecto.

"Por esa razón he escogido el equipo de Gresini, porque considero que es una gran familia y que cuenta con la mejor moto ahora mismo en la parrilla. Sin duda será un gran reto para mí y un gran desafío también para el equipo, pero ya han conseguido muy buenos resultados con mi hermano Álex y con Enea Bastianini", agregó el mayor de los Márquez.

Marc indicó que "será un gran cambio en todos los aspectos", abogando por "disfrutar" y por "sonreír dentro del casco". "Si sonrío, todo vendrá rodado", vaticinó antes de analizar cómo estaba con el Repsol Honda. "La primera parte de la temporada fui competitivo, entre comillas, pero no de la manera correcta ya que estaba asumiendo demasiados riesgos", relató.

"En la segunda parte de la temporada empecé con un enfoque distinto y ahora estoy asumiendo riesgos, pero no al mismo nivel que en la primera mitad de la temporada, y he tenido sucesivas lesiones. Es difícil porque, cuando estás lesionado, estás pasando por un momento difícil y no puedes tomar decisiones bien", comentó Márquez.

"Lo que he aprendido en el pasado es que tienes que mantener la paciencia, pero en esa segunda parte de la temporada ya hemos tenido buenas conversaciones con Honda, así que tocaba carrera a carrera. Resultaba muy difícil porque cada fin de semana incluso iba cambiando de mentalidad, me asolaban muchas dudas, pero a la vez tenía contacto en ese momento con el equipo Gresini y les dije a ellos: 'Mira, no voy a avanzar con ningún contrato. Si queréis esperarme, esperadme, pero no puedo prometeros nada'", desveló.

Además, Márquez detalló su cambio de aires: "Si lo que quiero es cuidarme y cuidar de mi carrera, tenía que encontrar un nuevo desafío y el mejor lugar para conseguirlo me lo ofrecía el equipo Gresini en el 2024". "Tomarme un año de descanso era una de las posibilidades, porque competir sin disfrutar para mí no tiene ningún sentido", insistió.

"He logrado muchas cosas en el pasado, pero yo lo que quiero es luchar en el presente. Independientemente de si tienes ocho o un Mundial en tu palmarés, tienes que luchar en el presente y ese es el objetivo que me marcaba", repitió sobre Gresini.

"Se la han jugado, por así decirlo, porque no les prometí nada tangible. Como deportista no tienes tanto tiempo. Si pierdes un año, es un año menos con el que cuentas para desarrollar tu carrera deportiva. Así que tengo ganas de finalizar bien estas últimas seis carreras que quedan por delante con Honda", valoró Márquez.

"Aún estamos hablando en conversaciones porque apenas esta mañana hemos firmado el memorándum de entendimiento con Gresini. Y el miércoles empezamos a hablar con Gresini y no quería tener ninguna distracción, quería centrar todo mi esfuerzo en la prioridad principal que era Honda. Una de las grandes razones, o la gran duda que tenía, era qué pasaba con todo mi equipo", prosiguió en la rueda de prensa.

"Tuve una conversación muy profunda con todos y cada uno de ellos, y al final ellos son mis amigos y me aconsejaron en calidad de amigos, no llevando la gorra del equipo. Estas conversaciones me ayudaron muchísimo para tomar la decisión y luego busqué lo que era mejor para mí. Voy a tratar de llevarme como mínimo un mecánico, lo cual creo que no será un problema, pero no puedo llevarme a todo el equipo por dos razones", avisó.

"Por un lado, no quiero destruir el equipo de Repsol Honda porque estamos en octubre; y en segundo lugar, no quiero destruir el equipo de Gresini porque son una gran familia y tienen sus propios mecánicos y soy yo quien se tiene que adaptar a la situación", admitió un Márquez para quien "la única opción" era la Ducati.

"Era un contrato de un único año y ya he explicado las razones. Cuando estás en una situación muy difícil, empiezas incluso a dudar de ti mismo y siempre he dicho que, si yo no disfruto, para mí ya no tiene ningún sentido pilotar la moto. Porque si no disfrutas, ¿por qué te vas a quedar aquí?", reflexionó sobre cambiar de equipo.

"Así que decidí optar por este movimiento a un equipo familiar, porque eso es lo que siento el regresar a esos orígenes, a ese ambiente. Es un equipo reducido, familiar, con una buena moto que ahora mismo está liderando el campeonato y creo que constituye todo un reto porque pasar 11 años sobre la misma moto hace que no vaya a ser fácil el paso a otra", advirtió.

"NO ES UN ADIÓS A HONDA, ES UN HASTA LUEGO"

"Para mí no es un adiós, es un hasta luego; de más tarde o más temprano, pero un hasta luego. Ya veremos, espero que nuestros futuros se vuelvan a cruzar en los próximos años", recalcó Marc, para luego hablar sobre el papel que podría tener su hermano Álex a su lado en Gresini.

"Mi hermano, sin duda, me puede aportar información y algún 'input'; pero no demasiado porque al final es mi responsabilidad, no la suya. Y en último término lo que yo he evaluado sin duda es hablar más acerca del equipo. Sí que el equipo está muy bien, hay muy buen ambiente, pero no tanto sobre la moto porque cada uno tiene su estilo de pilotaje", resumió.

"Parece que en los dos últimos meses había estado jugando con todos vosotros, pero es que cada semana honestamente iba cambiando la situación. En Misano, cuando mostré el vídeo, en ese momento estaba como al 90% en Honda, incluso olvidando los test y todo. Pero luego la situación cambió y puedo decir que ha sido superdifícil", subrayó.

"Llamé a mi mánager, a mi asistente, a mi familia y les dije: 'Voy a llamar a Japón y encontraremos un acuerdo'. Porque es lo que necesitan ahora mismo para trabajar de la manera correcta, creo que tienen que trabajar ahora mismo con paciencia, colocar toda la partida presupuestaria posible allí en la moto y mejorar la moto paso a paso", concluyó.