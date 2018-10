Márquez: "La clave de la temporada es puntuar en todas las carreras que quedan"

Publicado 09/09/2018 15:30:01 CET

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que la clave de esta temporada será no arriesgar demasiado y "puntuar en todas las carreras que quedan", como ha hecho este domingo en el Gran Premio de San Marino siendo segundo, y ha afirmado que es un alivio que las Ducati hayan "despertado tarde" este año, en el que tiene "armas suficientes" para luchar por el título.

"Aragón es un circuito que me gusta, uno de mis favoritos. A ver si podemos atacar y si no, de cinco en cinco no nos atrapan. No es clave ganar allí, la clave de la temporada es puntuar en todas las carreras que quedan. De esta manera, creo que podemos ser campeones. Lo digo con la boca pequeña, porque vendrán carreras en agua, carreras difíciles en las que tocará sufrir; no se puede desaprovechar por corazón una oportunidad de gestión", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

En este sentido, el de Cervera explicó que este domingo optó por ser algo más conservador. "Luchar contra las Ducati es muy difícil; aceleran mucho, toca recuperar en las frenadas. Mi objetivo, una vez que he visto que 'Dovi' se ha ido, era intentar quedar segundo; iba justo, pero veía que Jorge iba igual de justo que yo, estaba aguantando a ver si fallaba él o si me la podía jugar al final. El objetivo era perder sólo cinco puntos respecto a Dovizioso, porque de esta manera aumentamos la ventaja y son 67 -puntos-", apuntó.

Además, se mostró contento de que la mejora de los de Borgo Panigale haya llegado en el segundo tramo del campeonato. "Menos mal que se han despertado tarde, o espero que sea tarde. Están yendo muy rápidos, los dos están aumentando el nivel. Es un toque de atención de cara al año que viene y nos tenemos que poner las pilas", indicó.

"Hay poco margen -de mejora-. Mañana tenemos un test aquí, en el que probaremos alguna cosa. Ojalá alguna funcione y podamos tener esas dos decimitas de más. Si no llega, creo que tengo armas suficientes para defenderme y atacar en algunos circuitos", añadió.

Por último, Márquez restó importancia a los pitos recibidos durante la ceremonia del podio por su conflicto con Valentino Rossi (Yamaha). "Estaban silbando, pero qué le hacemos. Ya hemos visto lo que me ha afectado este fin de semana. He ido superconcentrado. Menos el 'qualy', me ha salido todo muy bien", finalizó.