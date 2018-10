Márquez: "El fin de semana está yendo mejor de lo que esperábamos"

Publicado 30/06/2018 15:21:52 CET

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que la sesión de calificación, en la que ha logrado la pole para la carrera del domingo en el Gran Premio de Holanda, ha ido "mejor" de lo que esperaba, sobre todo por sus sensaciones con el "neumático nuevo".

"Este fin de semana está yendo bien, mejor de lo que nos esperábamos. La pole no es mi punto fuerte; creo que en el FP4 he tenido un gran ritmo, pero en la pole me costaba al meter neumático nuevo. Lo comenté ayer: me cuesta con la goma delantera", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además, Márquez se mostró satisfecho por haber logrado su primera pole en Assen en la categoría reina. "Llevaban todo el fin de semana picándome", aseguró sobre su equipo y personas cercanas.

Por último, el de Cervera habló de la estrategia de los pilotos para la última vuelta, y bromeó con la actitud de todos con una expresión típica catalana. "Al final, en la segunda fue 'la puta y la Ramoneta', en mi pueblo se dice así. Era ver quién tiraba y quién no, ser un poco listo", dijo entre risas.