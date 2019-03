Márquez: "En Honda están tratando de entender el nuevo 'spoiler' de Ducati"

Publicado 28/03/2019 17:13:23 CET

BARCCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha manifestado que en su equipo están "tratando de entender" la pieza que ha puesto Ducati para mejorar aerodinámicamente y que fue objeto de una reclamación tras su triunfo en el Gran Premio de Catar, aunque advirtió que cree "firmemente" en el material que tiene.

Las semanas previas al Gran Premio de Argentina de este fin de semana, segunda cita del Mundial, han estado marcadas por la reclamación presentada por varios equipos, entre ellos Honda, por el deflector que usó Ducati en Catar, y que finalmente recibió el visto bueno.

"En Honda sé que están tratando de entender el nuevo 'spoiler' de Ducati y su función específica y qué se puede mejorar. Seguro que todas las fábricas lo intentarán, cuando alguien lo logra el resto lo seguirán", manifestó Márquez en rueda de prensa.

En este sentido, advirtió que "nunca se sabe si cuentas con la mejor moto o no". "Pero yo sé que tengo el mejor equipo que podía desear. Creo firmemente en lo que tengo, en Catar trabajamos de la manera correcta, hicimos un buen podio y fue un buen resultado para mí. Hemos trabajado diferente en invierno y hemos llegado al mismo nivel, veremos en el resto de carreras cómo está el nivel", apuntó sobre su moto.

"La velocidad aquí en Argentina suele estar bien, pero luego no conseguimos los mejores resultados el domingo. Veremos cómo se nos da este año con la nueva moto, daré el resto", aseguró el catalán de cara a sus opciones en un circuito donde ha ganado en dos ocasiones.

Además, sabe que Termas de Río Hondo le va "bien" a su estilo. "Veremos las condiciones climáticas, pero vamos a concentrarnos y tratar de dar el cien por cien y estar ahí el domingo. Me siento listo sea cual sea la condición climática, esa es nuestra mentalidad. Si hay lluvia pondremos los neumáticos de lluvia, y trataremos de encontrar la mejor configuración posible para luchar", señaló.

Márquez afirmó que, pese a perder la primera carrera de este Mundial frente a Andrea Dovizioso, da por bueno el segundo puesto. "En Catar comencé bien, siempre me cuesta allí y ser segundo ha sido muy importante", recordó.

Además, dejó claro que la lesión del hombro no le afecta para nada. "En Catar ya dije que el hombro no era un problema para mí. Había estado luchando todo el invierno, traté de regresar a mi entrenamiento normal pero para el motocross es demasiado temprano, siento algo de dolor porque es más agresivo. Pero se me ha olvidado la lesión del hombro, para MotoGP no es ningún problema", se sinceró.