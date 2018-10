Márquez: "Hoy me considero muy afortunado, los dos estamos bien"

Publicado 28/10/2018 12:09:14 CET

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que se considera "muy afortunado" por no haber sufrido daños mayores en el incidente con el francés Johann Zarco (Yamaha) durante el Gran Premio de Australia, que supuso su abandono, y ha considerado que es sólo "un incidente de carrera" y que no es culpa del piloto galo.

"Lo que puedo decir es que hoy me considero muy afortunado y lo más importante para mí es que los dos estamos bien", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo. "Desafortunadamente, nos vamos con un cero en Phillip Island, pero si el año que viene puedo ganar el título en Japón otra vez y aquí vuelvo a no terminar la carrera, firmo ahora mismo. Ahora toca concentrarse en la próxima carrera", añadió.

El de Cervera, que aseguró que tenía "ritmo" para "luchar por la victoria", explicó el accidente sufrido cuando Zarco tocó su moto. "Al principio no he entendido qué había pasado exactamente y me he enfadado, porque he notado un golpe desde atrás. No he podido continuar porque el sillín se ha roto y se movía mucho. Era imposible pilotar. Cuando he llegado al box y he visto el vídeo, lo he entendido", manifestó.

Sin embargo, rechaza que el francés lo haya hecho a propósito. "Ha sido un lance de carrera, porque en ese punto de la pista se llega a mucha velocidad, por encima de los 300 km/h. Yo iba detrás de Miller, de hecho, incluso he frenado un poco más tarde de lo normal y he sentido el golpe de Zarco, que había cogido los rebufos de los dos. Quizás lo podría haber tenido en cuenta, pero para mí solo es un incidente de carrera y ya he hablado con él", concluyó.

Tampoco logró terminar su compañero Dani Pedrosa. "Ha sido un fin de semana difícil. No hemos tenido buenas sensaciones en los tres días y, desgraciadamente, me he caído. No rodaba en una buena posición y entonces he perdido la adherencia en una frenada. Ha sido una fuerte caída. De todos modos, debemos mirar adelante, y esperemos hacer una mejor carrera el próximo domingo", expresó.