Márquez, sobre igualar a Rossi: "Mi gran reto era regresar tras un momento de bajón"

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) eludió este jueves opinar sobre la posibilidad de igualar esta temporada los nueve títulos mundiales del italiano Valentino Rossi porque ya logró su "gran reto" que fue volver a ser competitivo "tras un momento de bajón", mientras que dejó claro que una nueva victoria este fin de semana en el Gran Premio de Italia no sería definitivo aunque esté "en un grandísimo estado de forma".

"El gran reto de mi carrera ya lo he logrado, que era regresar después de un momento de bajón. Hace tres años estaba aquí en esta rueda de prensa anunciando que iba a ir a América para que me enderezasen de nuevo el brazo. Yo estoy complacido con ese reto y ahora sólo estoy disfrutando, aunque, por supuesto, como piloto de Ducati siento la presión y trataré de ganar el campeonato, pero esto a veces no es sólo cuestión mía. Vamos a ir a por todas", aseguró Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia.

El catalán sabe que está "en un grandísimo estado de forma", ayudado por la competitividad con su hermano Álex. "Creo que incluso hemos mejorado el nivel porque los dos nos vamos alentando y Álex está en su mejor año en el campeonato. 'Pecco' se va acercando y está más cerca de lo que desvelan los números", indicó.

Sin embargo, "no" cree que ganar este fin de semana en Mugello sea vital para las opciones de su compañero equipo. "Por el momento, el principal rival es mi hermano Álex, que es el que está más cerca en la clasificación general. No se acaba con 'Pecco', Álex o Morbidelli, el campeonato es superlargo y ahora comienza un periodo en el que hay muchos dobletes consecutivos y puedes sufrir una lesión", apuntó.

"En este deporte hay muchas incógnitas y muchos puntos, no es como en el pasado. Se libran 27 cada fin de semana y en los circuitos en los que me cuesta lo que tengo que hacer es estar cerca de ellos y en los que me muestro fuerte pues atacarles y extraer el máximo de puntos como hice en Aragón, ese es el objetivo", añadió al respecto.

El ocho veces campeón del mundo, que resaltó que los test tras el GP de Aragón fueron "positivos", tratará de "mantener ese mismo nivel" que ofreció en MotorLand. "Ya sé que llegamos a un circuito que es el Gran Premio de casa para Ducati y para mi compañero de equipo, que ha ganado los últimos tres años y esperamos que esté fuerte. También Álex porque es un circuito en el que también es rápido, así que a ver si podemos estar con ellos porque si lo estamos ya serán buenas noticias para nosotros", remarcó el de Cervera.

Sobre el dominio de Bagnaia en el trazado italiano, el español confesó que tratará de "desentrañarlo". "Este año he tenido la oportunidad de comparar un poco sus datos, pero la moto era un poco distinta el año pasado y en este trataremos de entender incluso más en profundidad dónde es más fuerte él. Trataré de aprovecharme de sus datos y también de los de Álex porque ambos normalmente son muy rápidos aquí en este circuito", admitió.

Sobre su dominio en las carreras al Sprint, donde está ganando muchos puntos sobre Bagnaia, recordó que "los sábados son súperimportantes no sólo de cara para el Sprint sino también a nivel de clasificatorio porque finalizar en las dos primeras filas es suficiente". "Lo más importante es el domingo y sólo he tratado de centrarme en los errores. Cometí pocos los domingos y es ahí donde tengo que continuar trabajando. Por el momento estamos funcionando bien los sábado y me siento bien con la goma trasera", remarcó.