Márquez: "La ilusión y las ganas son las mismas que con el primer título"

Publicado 21/10/2018 11:51:43 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que ha recibido su quinto título de la categoría reina, séptimo en el Mundial, con la misma "ilusión" y las mismas "ganas" que el primero, y ha confirmado que en diciembre se operará del hombro, que se le dislocó durante la celebración.

"Siete títulos se dice rápido. Cuando escucho siete, son muchos, pero la ilusión, las ganas son las mismas que con el primero. Espero que me queden muchos más. Se tiene que celebrar todo momento bueno, los malos ya llegan solos. El año que viene habrá otra vez la misma presión, pero ya llegará", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

Además, restó importancia al hecho de igualar los cinco entorchados en la categoría reina del australiano Mick Doohan. "Puedes conseguir muchas victorias, muchas poles, ser muy espectacular, pero al final te guías por los siete títulos con los que te retiras. Igualar a Doohan, al que tenía presente por sus batallas con Crivillé... Ahora le daré un abrazo y le diré que lo siento", bromeó.

"Ahora a disfrutar tres carreras. Pero ya me han dicho que el Mundial de Constructores y Equipos no está decidido, porque en 2014 la lié un poco. Debo medir el riesgo y preparar la pretemporada del año que viene, pero ahora toca afrontar estas tres carreras sin presión", añadió.

Por otra parte, el de Cervera explicó cómo afrontó la cita. "Después de Aragón, poquito a poco te vas haciendo a la idea de que está cerca el título. Todo el año he ido buscando motivaciones y la motivación era 'primera bola de partido, lo tengo que conseguir'. He arriesgado durante toda la carrera, cuando he atacado, y he provocado un poquito el error de 'Dovi' al tirar. Me da rabia que no esté en el podio, porque ha hecho un gran año. Era importante celebrarlo delante de los jefes", subrayó.

"Veía que si llegábamos a la última vuelta juntos, él tenía las de ganar. Lo he intentado cuando quedaban ocho vueltas, pero he cometido un error, he tocado la tierra y ahí me ha vuelto a pasar. He vuelto a buscar el ritmo y cuando quedaban cinco o cuatro he empezado a atacar otra vez porque me encontraba cómodo delante. Cuando he visto 'Dovi out' en la última vuelta, ha sido difícil concentrarse", prosiguió.

En otro orden de cosas, Márquez reconoció que se le dislocó "el hombro" a la hora de celebrar el título con el piloto británico Scott Redding. "Cuando ha parado Redding lo he abrazado y se me ha salido el hombro. Suerte que estaban Alex y Jose y me lo han puesto en un momento. Duele, pero con la adrenalina da igual. Está noche los bailoteos se harán igual", indicó.

Por ello, deberá operarse una vez terminada la temporada. "Ya tenía cita con el doctor Mir. Hemos ido hablando y en diciembre tocará pasar por chapa y pintura", concluyó entre risas.