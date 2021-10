Márquez: "No creo que esta sea nuestra verdadera posición en lluvia"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) no cree que su decimocuarta posición en la combinada de tiempos del Gran Premio de Emilia Romaña sea la "verdadera" en condiciones de mojado, y espera que puedan entender pronto "qué está pasando" para mejorar sus prestaciones en la clasificación y en la carrera del domingo.

"El día ha empezado bastante bien y por la mañana hemos tenido buen ritmo, por la tarde la sesión ha sido un poco más complicada. No he podido hacer la vuelta perfecta, pero aun así, parece que nuestro nivel en mojado no es tan alto como lo es normalmente", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

En este sentido, el de Cervera considera que el resultado de este viernes es engañoso. "No creo que nuestra verdadera posición sea la 14ª en condiciones de lluvia, pero tenemos que entender mejor qué está pasando. Era importante aprovechar el día de hoy porque el pronóstico para mañana y también para el domingo sigue siendo incierto", subrayó.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró reconoció que ha sido un día "un poco más difícil" de lo que esperaban. "A la moto le faltaba algo de agarre, pero hemos podido hacer algunas mejoras. Cuando me he caído probablemente era cuando me sentía mejor, estaba rebajando mi tiempo, así que ha sido una pena, pero hemos aprendido algunas cosas con eso", explicó.

"Al final, tenemos que mirar hacia mañana y ver qué podemos hacer. Si está seco, veremos qué podemos lograr porque hicimos un test bastante bueno aquí. Si todavía está mojado, nos dará la oportunidad de mejorar nuestra sensación actual", finalizó.