Márquez: "Mis rivales me dieron la oportunidad de volver a luchar por el título"

Marc Márquez - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) confesó que en su cabeza aún ve lejos volver a ser campeón del mundo, por lo que irá sesión a sesión en el Gran Premio de Catar que arranca este viernes, en busca de culminar una remontada que empezó a vislumbrar en Sachsenring (Alemania).

"Está más cerca pero todavía lejos. Solo quedan tres carreras pero son muchos momentos por delante. La mentalidad que hay que mantener es tratar de atacar, dar el 100%, entender el fin de semana dónde nos encontramos", dijo este jueves en la rueda de prensa oficial, ante su primera opción matemática de ser campeón.

El de Cervera, que tiene a tiro un octavo título de la categoría reina y décimo en total, mostró cierto optimismo con la pista de Catar. "El año pasado me sentí muy bien, a ver qué podemos hacer este año. Intentaremos buscar el ritmo desde los primeros libres y empezar a construir el fin de semana. Lo más importante es acabar ambas carreras", afirmó.

"Me siento igual, cada año es diferente. Durante muchos años he estado luchando por el título en la última carrera. Fue mucho más difícil. En mi cabeza todavía veo el título lejos, mucho trabajo por delante", añadió, explicando el momento en el que vio opciones de entrar en la pelea tras estar a más de 100 puntos del liderato.

"En Sachsenring es cuando empecé a pensar que de nuevo estábamos en la lucha por el título, porque después de Mugello estaba muy lejos, y de repente mis rivales me dieron la oportunidad de volver a luchar por el título. En esta segunda parte de la temporada ha estado todo más apretado. Ducati me ha ayudado, hemos aumentado la velocidad y el 'feeling' con la moto", terminó.