Márquez: "Sepang no es uno de los mejores circuitos para nosotros, pero Motegi tampoco lo era"

Publicado 01/11/2018 10:55:56 CET

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que el Circuito de Sepang, donde se celebra este fin de semana el Gran Premio de Malasia, "no" es "uno de los mejores circuitos" para ellos, pero tampoco lo era Motegi, donde el catalán se proclamó hace unas semanas campeón del mundo, aunque ha advertido que las Ducati están "a un gran nivel" en este trazado.

"Las Ducati están a un gran nivel aquí en Malasia, pero nunca se sabe. No es uno de los mejores circuitos para nosotros, pero Motegi tampoco lo era y al final pudimos luchar por la victoria. Intentaremos trabajar duro y después del 'warm up' veremos si podremos luchar por el podio, por las cinco primeras posiciones o, quizás, por la victoria", señaló en la rueda de prensa oficial previa a la cita.

En este sentido, el catalán explicó que los resultados de la pretemporada en el trazado malasio no son significativos para este fin de semana, ya que la configuración de las motos no es la misma que entonces. "La pretemporada aquí fue muy bien a nivel de ritmo, pero ahora es diferente", indicó.

Por otra parte, el de Cervera recordó el incidente en el pasado Gran Premio de Australia, en el que un toque del francés Johann Zarco (Yamaha) lastró su carrera y le obligó a abandonar por los desperfectos en la moto. "Si esta incidencia tiene que seguir el año que viene, no hay problema, porque eso significará que habremos ganado", afirmó sobre el intrascendente cero en la pista oceánica después de proclamarse campeón.

"Lo de Phillip Island fue una lástima porque teníamos muy buen ritmo. En esa primera curva, podemos sentirnos afortunados, fue una caída muy rara. Es cierto que él no paró bien la moto, pero también es cierto que yo me fui algo largo; no esperaba que estuviera ahí. Por suerte, estamos bien, me pidió perdón, fue un incidente de carrera. En Phillip Island sufrimos un poco pero estuvimos en forma. Ahora hay que intentar mantener nuestro rendimiento", concluyó.