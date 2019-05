Márquez: "Tenía ganas de ganar así, es importante que los rivales vean que estoy centrado"

Publicado 05/05/2019 15:44:25 CET

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconocido que tenía "ganas de ganar" como lo ha hecho este domingo en el Gran Premio de España, con una buena renta sobre los perseguidores, ya que sirve para mostrar a sus rivales que sigue "centrado" a pesar del cero de la última carrera.

"Tenía ganas de ganar así. Es importante que los rivales vean que tuve un fallo en la anterior carrera pero llego aquí y tengo el mismo método y sigo igual de centrado. Esto, para el campeonato, es un golpecito, aunque estemos todos muy juntos. Volvemos a estar líderes después de un cero", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el de Cervera aseguró que sabía que correría "los riesgos necesarios" en un circuito donde ha ido "muy constante todo el fin de semana". "He podido pilotar como me gustaba a mí, en las tres primeras carreras había ese problemilla que parece estar solucionado", dijo. "Al principio no iba centrado cien por cien, incluso he salido con miedo a fallar. Poco a poco me he ido centrando, he vuelto al pilotaje normal", añadió.

Sobre la mejora de la moto, explicó que eso "ayuda muchísimo". "La moto perfecta no existe, pero el piloto perfecto tampoco. He pilotado muy constante, no fallaba, la moto era constante. El equipo ha hecho un grandísimo trabajo", subrayó.

Por último, el nuevo líder del Mundial no se mostró sorprendido por el trabajo de Àlex Rins (Suzuki), segundo este domingo y en el campeonato. "En Malasia seguí a Rins y dije 'este está listo para luchar por el campeonato', lo está demostrando. La última parte de la temporada pasada fue muy rápido. Dije que lo incluía dentro -de los aspirantes- y lo tengo como un rival por el campeonato. Vamos líderes, a pesar de un cero", concluyó.