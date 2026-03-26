Márquez vuelve a su feudo de Austin para frenar al líder Bezzecchi

Archivo - El piloto español Marc Márquez (Ducati) en el podio del GP de Las Américas de MotoGP en 2025 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, tercera cita de la temporada 2026, con el Circuito de las Américas (COTA) como escenario de un duelo con múltiples focos entre el líder Marco Bezzecchi (Aprilia) y el gran dominador histórico del trazado texano, el español Marc Márquez (Ducati), que confía en cortar con la racha del piloto italiano.

Bezzecchi llega a Austin con el impulso de un arranque de campeonato brillante que le ha permitido colocarse al frente de la clasificación general tras las dos primeras rondas del curso. Bezzecchi ha encadenado cuatro victorias consecutivas, si se tienen en cuenta también las dos últimas carreras de 2025, y busca prolongar su racha en un circuito que tradicionalmente ha tenido dueño claro.

Ese propietario ha sido durante años el español y vigente campeón mundial Marc Márquez. El piloto de Cervera ha ganado siete veces en MotoGP en COTA -entre 2013 y 2018, además de en 2021- y suma además ocho 'poles' en el trazado estadounidense, cifras que le convierten en el gran especialista de Austin.

El nueve veces campeón del mundo afronta además la cita con un incentivo histórico, ya que una victoria en Texas supondría su triunfo número 100 en Grandes Premios en todas las categorías, una marca que únicamente han alcanzado Giacomo Agostini y Valentino Rossi.

Junto a Márquez, la representación española vuelve a tener varios focos de interés en el inicio del campeonato. El excampeón del mundo Jorge Martín (Aprilia) llega segundo en la clasificación general, a 11 puntos del líder, después del doble podio logrado en el último Gran Premio de Brasil --tercero en la Sprint ganada por Márquez y segundo en la carrera del domingo ganada por Bezzecchi-- y tratará de consolidar su candidatura al título en un circuito en el que no pudo competir la pasada temporada.

También se mantiene en la pelea el murciano Pedro Acosta (KTM), tercero del campeonato a solo 14 puntos del liderato tras un inicio sólido y regular. El joven piloto español ya demostró su potencial en el COTA el año pasado, donde firmó un segundo puesto en MotoGP, y buscará volver a pelear por el podio en Texas.

Otro de los nombres propios del campeonato es Alex Márquez (Gresini Racing), subcampeón del mundo y uno de los pilotos más competitivos en Austin en 2025, cuando firmó un doble segundo puesto en la carrera Sprint y en el Gran Premio. El de Cervera continúa adaptándose a la nueva Ducati GP26 en este inicio de curso algo irregular para él.

En el bloque de Ducati también llega reforzado Fabio Di Giannantonio, que logró su primer podio de la temporada en Brasil tras resistir la presión de Marc Márquez en las últimas vueltas y que además ya sabe lo que es subir al podio en COTA, donde fue tercero el año pasado.

Por su parte, el bicampeón del mundo Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), ganador del Gran Premio de las Américas en 2025, busca reaccionar tras un inicio de temporada por debajo de las expectativas, todavía sin terminar un Gran Premio o una carrera Sprint dentro del 'Top 7'.

El Circuito de las Américas acoge MotoGP desde 2013 -con la única excepción de 2020 por la pandemia- y este fin de semana celebrará la decimotercera visita del campeonato al trazado texano, donde hasta once pilotos de la parrilla actual saben lo que es subir al podio en la categoría reina.

Con Bezzecchi intentando prolongar su dominio y Marc Márquez regresando a uno de sus territorios favoritos, el Gran Premio de Estados Unidos se presenta como una de las primeras grandes pruebas de fuerza del Mundial de MotoGP 2026.

Mientras, en Moto2 el dominio español es acaparador con cinco pilotos ocupando las primeras plazas de la clasificación, siendo el actual líder Daniel Holgado con 4,5 puntos de margen sobre Manuel González y 9 sobre Izan Guevara, así que la lucha se traslada abierta a Estados Unidos, y en Moto3 el español Máximo Quiles lidera con 17 puntos de margen sobre el argentino Marco Morelli y 18 sobre el indonesio Veda Pratama.