Martín defiende el liderato ante un Márquez al alza en Sachsenring

Archivo - El piloto español Marc Márquez en el GP Alemania 2025 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de MotoGP alcanza este fin de semana su ecuador con la disputa del Gran Premio de Alemania, undécima cita del campeonato, en un Sachsenring que puede marcar un nuevo punto de inflexión antes del parón veraniego, con Jorge Martín (Aprilia) defendiendo por primera vez el liderato en un circuito históricamente favorable a Marc Márquez (Ducati), que llega reforzado tras reengancharse de lleno a la pelea por el título, pese al séptimo puesto en Assen, gracias a las dos victorias consecutivas previas.

Martín defenderá este fin de semana el liderato del Mundial de MotoGP en el Gran Premio de Alemania, recuperado en parte gracias a su tercera posición en Assen. Lo cierto es que el trazado alemán acoge el ecuador de la temporada con solo 25 puntos de diferencia entre los cuatro primeros clasificados, ya que el madrileño lidera la general con una renta de siete puntos sobre su compañero Marco Bezzecchi (Aprilia), mientras que Marc Márquez quiere seguir con su remontada.

El piloto madrileño recuperó el liderato en Assen gracias a su tercer puesto y a la caída de Bezzecchi, enlazando además varios Grandes Premios puntuando con regularidad para situarse de nuevo al frente del campeonato, una posición que intentará consolidar antes del descanso estival.

Enfrente estará un Márquez que llega reforzado tras su triunfo en Brno y Balaton Park, una victoria que cambió la dinámica del Mundial al devolverle de lleno a la pelea por el campeonato después de haber llegado a encontrarse a más de cien puntos del liderato semanas atrás. En Assen no pudo prolongar esa remontada al terminar séptimo tras ser sancionado por pisar el verde en la última vuelta, aunque abandonó los Países Bajos manteniéndose a 40 puntos de la cabeza.

Además, Sachsenring representa uno de los escenarios más favorables para el piloto de Cervera. El vigente campeón buscará una décima victoria en MotoGP en el circuito alemán, donde ha construido buena parte de su leyenda y donde acostumbra a elevar su rendimiento.

La presión también recaerá sobre Bezzecchi, que necesita reaccionar tras perder el liderato en Assen por una caída cuando atravesaba uno de sus mejores momentos del año. El italiano, segundo de la clasificación, volverá a medirse con Martín en un duelo interno dentro de Aprilia que promete marcar buena parte de la segunda mitad del campeonato.

Sin perder de vista a los dos primeros aparecen Di Giannantonio, que continúa mostrando una notable regularidad y se mantiene tercero del Mundial, y Ai Ogura (Aprilia), último vencedor en Assen y uno de los pilotos más en forma de la parrilla tras estrenarse en lo más alto de MotoGP. El japonés afronta Sachsenring con la oportunidad de confirmar definitivamente su candidatura al título.

Entre los españoles también sobresale el gran momento de Raúl Fernández (Aprilia), que llega sexto de la clasificación tras firmar en Assen el mejor fin de semana de su trayectoria en MotoGP, con victoria en la carrera al esprint y segundo puesto el domingo. Pedro Acosta (KTM), por su parte, buscará reencontrarse con los puntos después del abandono sufrido en los Países Bajos y tras pasar por el quirófano para solucionar el síndrome del túnel carpiano.

Álex Márquez (Ducati) tratará de mantener la progresión mostrada en Assen, donde fue capaz de finalizar quinto apenas dos días después de sufrir una durísima caída durante la Práctica del viernes. En cambio, Fermín Aldeguer (Ducati) será baja al no haber recibido el alta médica tras ese accidente.

En Moto2, Manu González (Kalex) defenderá un sólido liderato tras reforzar su ventaja en Assen con un segundo puesto que le permitió ampliar diferencias sobre Izan Guevara (Boscoscuro), cuarto en los Países Bajos. El colombiano David Alonso (Kalex), vencedor de la última carrera, intentará confirmar su crecimiento para seguir acercándose a la cabeza del campeonato.

En Moto3, Máximo Quiles (KTM) afrontará la cita alemana con una cómoda ventaja al frente de la clasificación después de conquistar una nueva victoria en Assen. El murciano defenderá un amplio colchón sobre Álvaro Carpe (KTM), mientras David Almansa (KTM) y Brian Uriarte (KTM) tratarán de seguir recortando terreno en la pelea por las primeras posiciones.