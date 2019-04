Masià: "Mi objetivo era acabar la carrera, pero me he encontrado con posibilidades"

Publicado 31/03/2019 18:17:10 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Jaume Masià (KTM) ha asegurado que su gran objetivo en la carrera del Gran Premio de Argentina, en la que se ha llevado la victoria, era "acabarla", pero que se ha visto "con posibilidades" y las ha aprovechado, además de confesar que ha sido "angustiosa", porque en cuanto se relajaba le "pasaban dos".

"No ha sido fácil. El título no era mi objetivo, en esta carrera el objetivo era acabarla. Me he encontrado con las posibilidades de hacerlo y lo he hecho", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera. "Me la imaginaba un pelín más fácil. He estado toda la carrera tirando a muerte, en cuanto me relajaba me pasaban dos; ha sido muy angustiosa. Muy merecida, por parte del equipo también", añadió.

El valenciano, primero en ganar desde la pole en este circuito en Moto3, explicó las sensaciones en carrera. "Por mucho que intentaba quedarme atrás, ellos me obligaban, así que lo he aprovechado para dejar pasar vueltas y descansar un pelín. Al final, con el neumático usado nos hemos defendido bien. He sido el que mejor ha sabido defenderse", apuntó.

Todo, además, después de una jornada en la que sufrió una dura caída durante el 'warm up'. "Después de la caída de esta mañana ha sido un accidente muy fuerte. Estaba muy nervioso, porque no he podido probar unos ajustes que habíamos puesto", afirmó.

"Hoy es día para disfrutar. Ha sido una carrera verdaderamente muy dura, en la recta me costaba adelantar, siempre me estaban adelantando. Era una continua pelea, en todas las curvas intentaba no perder posiciones. Ha sido todo un tira y afloja hasta el que al final he cogido el rebufo perfecto y he podido adelantarles en la frenada. Me he mantenido primero y he tenido la suerte de que no me ha adelantado ninguno", concluyó.