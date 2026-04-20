Maverick Viñales se pierde el GP de España en Jerez

Archivo - El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (KTM) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) no disputará este fin de semana el Gran Premio de España, cuarta prueba del Mundial de MotoGP que se celebra en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, mientras continúa su recuperación tras una cirugía correctiva en el hombro a finales de marzo.

El catalán ya decidió de forma preventiva bajarse de la moto en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, después de detectarse el desplazamiento de un tornillo de una operación anterior. Aunque su evolución es positiva, no estará en condiciones de competir en su primera cita de casa de la temporada.

"Obviamente es decepcionante no poder correr en Jerez este fin de semana. Es un evento muy importante para mí y la primera de mis carreras en casa esta temporada. Pero conozco bien mi cuerpo y ahora mismo la prioridad es recuperarme correctamente y asegurarme de poder volver en las mejores condiciones posibles para el resto del año. Todo va en la dirección adecuada y el objetivo es estar listo para Le Mans", señaló Viñales.

El plan inicial del equipo pasaba por que el piloto reserva de KTM, Pol Espargaró, sustituyera a Viñales en Jerez, pero una lesión en la mano sufrida en los días previos ha impedido también su participación. Ante la falta de tiempo para encontrar un reemplazo competitivo, KTM y Tech3 han decidido finalmente competir con una sola moto.

El 'Team Manager' del equipo, Nicolas Goyon, explicó que "lo más importante para nosotros es la recuperación de Maverick" y confió en que el piloto español "solo se pierda esta carrera". "Todo apunta a que podrá volver en Le Mans, lo cual es muy positivo", añadió, lamentando también la baja de Espargaró, que "habría sido una gran incorporación para el equipo este fin de semana".

En la misma línea, el CEO del equipo, Guenther Steiner, admitió que "no queríamos llegar así a Jerez", tras encadenarse la baja de Viñales y la lesión de Espargaró. "Hemos analizado alternativas, pero también debemos tomar decisiones sensatas que sean buenas para el equipo y para el proyecto en general", apuntó.

Por su parte, el director de KTM Motorsport, Pit Beirer, defendió la decisión de competir con una sola moto. "Nunca es fácil tomar la decisión, pero en este caso es la correcta. A Maverick hay que darle el tiempo y el espacio necesarios para recuperarse completamente", indicó, mientras el equipo confía en mantener la competitividad con el italiano Enea Bastianini, que llega reforzado tras su tercer puesto en la carrera Sprint de Austin.