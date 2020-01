Maverick Viñales seguirá en Yamaha los tres próximos Mundiales

Publicado 28/01/2020 14:54:50 CET

El equipo Yamaha Factory Racing MotoGP ha anunciado este martes la renovación del piloto español Maverick Viñales, que ha prolongado su vínculo dos años más hasta el final del Mundial 2022.

Viñales llegó a Yamaha hace tres años procedente de Suzuki y durante este tiempo ha cosechado seis victorias, nueve 'poles' y 19 podios en 55 carreras con la marca del diapasón. Fue tercero en la clasificación final de MotoGP en 2017 y 2019 y cuarto en 2018.

"Creo que vamos por el camino correcto si seguimos trabajando muy duro. Para mí era muy importante hacer este anuncio antes de que comenzara el próximo Mundial porque estoy muy motivado y quiero poder concentrarme completamente en la temporada 2020. No quiero pasar mucho tiempo pensando en el futuro. No había razones para no seguir en Yamaha porque aquí me siento como en casa", explicó Viñales en un comunicado

Por su parte, el máximo responsable del equipo, Lin Jarvis, subrayó que ve a su piloto "muy motivado, fuerte físicamente y listo para dar los máximo y extraer lo mejor de su YZR-M1". "Su decisión de renovar tan pronto por dos años más muestra la fuerza de nuestro reconocimiento mutuo y subraya la convicción compartida de que juntos podemos competir por el título mundial", celebró.