Meregalli: "La pasión de Rossi es inmensa y podría correr en 2021"

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'Team Manager' del Monster Energy Yamaha MotoGP, Massimo Meregalli, cree que el veterano piloto italiano Valentino Rossi tiene una "pasión inmensa" por el motociclismo y que, dado que este Mundial podría verse reducido por el coronavirus, podría optar por seguir en activo en el equipo satélite de la escudería o en otro antes de retirarse.

"Su pasión es inmensa y eso podría llevarle a correr nuevamente el año que viene. Creo y espero que comencemos a correr lo antes posible, para que él también tenga tiempo para decidir", manifestó Meregalli en una entrevista en 'Sky Sport Italia' recogida por Europa Press.

Hasta el momento, Rossi no ha anunciado si seguirá en activo o se retirará al final del Mundial 2020, que todavía no ha empezado en MotoGP por culpa del COVID-19. Lo que es seguro es que perderá su moto en el equipo oficial de Yamaha, que en 2021 contará con Maverick Viñales y el ahora piloto del Petronas Yamaha Fabio Quartararo.

"Si tiene que decidir en función de cuál es su pasión, tengo ganas de decir que definitivamente volverá a intentarlo el año que viene. Es una decisión que le pertenece a él. He estado trabajando con 'Vale' desde que regresó a Yamaha, será diferente, extraño, no tenerlo en el equipo", se sinceró, admitiendo que Yamaha está "lista para cualquier decisión que tome 'Vale'".

En cuanto a las declaraciones del 'Team Manager' del Petronas Yamaha, Razlan Razali, sobre que los pilotos de los dos equipos de Yamaha podrían seguir siendo los mismos en 2021, lo negó. "No quiero decir que sea una idea sin sentido, pero si la temporada 2020 termina así, el 2021 comenzará como estaba escrito que debería comenzar", señaló Meregalli, que tiene atado a Fabio Quartararo para 2021.

Por otro lado, el italiano no cree que Jorge Lorenzo, piloto probador del equipo, vaya a participar en ninguna carrera en este 2020, aunque estaba previsto que corriera como 'wild card' en un Gran Premio de Catalunya que busca nueva fecha. "Está muy interesado y feliz de comenzar este nuevo trabajo. Podríamos pensar en otro comodín, pero no creo que quiera volver a competir", auguró.

En este sentido, considera que el balear se ve a sí mismo como probador, únicamente. "En Sepang hizo algunas vueltas, al principio le faltaba confianza, pero vuelta tras vuelta se podía ver que iba natural. Se puede ver que a él le gusta correr en Yamaha", celebró.

En cuanto al Mundial 2020, Meregalli opinó que será complicado que tenga todas las carreras previstas y él daría por bueno un campeonato de entre 10 y 13 pruebas. "Diez carreras son suficientes para considerar válido el Mundial, son el número correcto. Correr 13 no es un número obligatorio, como dijo Ezpeleta. En mi opinión, 10 carreras son un número justo", reiteró.

Y es que el Mundial, a su juicio, no debe empezar hasta que sea seguro al cien por cien que el coronavirus ya no es amenaza alguna. "Lo estamos teniendo en cuenta. Nos gustaría comenzar, personalmente me gustaría comenzar mañana, pero también tengo miedo. La situación debe estar bien definida, segura, porque no es simple. Al comenzar todo, debe estar bien pensado, la seguridad sanitaria es lo primero", concluyó.