Mir: "No he sido el más rápido, pero sí el más constante en el podio"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir (Suzuki), que este domingo se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, ha reconocido que nunca había "sufrido tanto" en una carrera y que se le ha hecho "eterna", y se ha mostrado feliz de coronar de esta manera este "duro" año, en el que no ha sido "el más rápido" pero sí "el más constante en el podio".

"No me lo creo todavía. No me quedan fuerzas para celebrarlo, estoy muy cansado tras una carrera en la que he sufrido muchísimo. En todo el año no había sufrido tanto. Nos ha bastado para ser campeones. No tengo palabras", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera en el Circuit Ricardo Tormo.

Además, confesó que la prueba se le ha hecho "eterna". "Iba sufriendo mucho encima de la moto. He tenido algún que otro susto, arriesgando, pero intentaba tenerlo todo bajo control. Al final ha salido bien. Desde el principio ya era campeón, pero hasta que no veía ese 'ok' en la pizarra no estaba tranquilo. Cuando me lo han enseñado, he empezado a respirar. Iba apretando, con la lengua fuera. Aunque no haya ganado ni hecho podio, que era el objetivo, estoy muy contento porque he dado el 100%", manifestó.

Por otra parte, el balear, que conquista su segundo título en el Mundial tras el campeonato de Moto3 en 2017 aseguró que este ha sido un año "muy difícil" por no poder compartir sus éxitos con su familia por la pandemia de coronavirus. "No poder celebrar con mi familia mi primer podio, mi primera victoria, ha sido muy duro. Volver a casa e intentar no contagiarse era una presión extra, que aunque la hemos sabido llevar muy bien, en nuestros rivales ha hecho que podamos marcar la diferencia", subrayó.

"Nos hemos llevado este título, hemos hecho las cosas bien. Seguramente no he sido el más rápido en todas las carreras, pero sí he sido el más constante en el podio, y eso ha hecho que sea el más rápido. Es curioso, porque he acabado la temporada, que para mí está acabada y con el objetivo cumplido, y ya estoy pensando en la siguiente. A Portimao iré a divertirme", apuntó.

En otro orden de cosas, Mir agradeció el título a la gente que le ha "ayudado a llegar" hasta aquí. "Se lo agradezco a Suzuki por la oportunidad que me ha dado; era un objetivo a largo plazo, y que haya llegado el segundo año me deja sin palabras. Ahora mismo solo estoy pensando en celebrarlo con ellos, porque se lo merecen. También se lo dedico a mi familia y a toda la gente que está sufriendo con la COVID-19, espero que hayan disfrutado esta temporada. Espero que a toda esa gente que lo está pasando mal le haya alegrado un poquito la vida", afirmó.

Con él, Suzuki vuelve a lograr un título de campeón de la categoría reina por primera vez desde 2000, cuando lo logró Kenny Roberts Jr. "Es brutal. Cuando firmé con Suzuki, no me esperaba que fuera tan rápido. Es una familia más pequeña que las otras fábricas, y ganar con Suzuki tiene un mérito extra", concluyó.