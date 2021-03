Mir y Pedri 'sueñan juntos' entre la Suzuki campeona y un balón

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El campeón de MotoGP Joan Mir (Suzuki) y el jugador del FC Barcelona Pedri han compartido varios momentos, entre la moto vigente campeona del mundo y el balón, en varios escenarios como el Circuit de Barcelona-Catalunya en el marco de la grabación de un episodio de 'Soñando Juntos', serie de Barça TV+.

El Circuit de Barcelona-Catalunya acogió el encuentro entre el actual campeón de MotoGP y la joven promesa blaugrana, que compartieron aficiones, sueños y charlas sobre sus "pasiones compartidas".

Pedri, en su primera temporada en el Barça y siendo clave para Ronald Koeman, asegura ser un gran seguidor de MotoGP y, Joan Mir, aficionados del FC Barcelona y seguidor de Pedri, una mezcla perfecta para un episodio de la serie documental 'Soñando Juntos', que se estrenará el 17 de marzo.

Además de ese encuentro en Montmeló, Mir invitó a Pedri a probar el 'Flat Track' junto a Jack Miller (Ducati) y le mostró su Suzuki GSX-RR, dejando que el tinerfeño se sentara en ella y, después, le viera pilotar y hacer algunos trucos, como un caballito a una rueda.

"Ha sido un día espectacular, estar aquí con Joan fue un día especial para mí porque tiene un gran futuro y lo que está logrando ... ¡Le deseo toda la suerte del mundo en seguir haciendo lo que está haciendo!", destacó Pedri.

"Probar cosas nuevas siempre me gusta preguntar sobre lo que estoy haciendo, de lo que estoy hablando, ¡y él fue un gran maestro! Estoy muy agradecido", señaló tras la experiencia en la Suzuki de MotoGP.

"Lo que me sorprendió fue la pista de tierra, no sabía que entrenaba en tierra y me parece un gran cambio entrenar en tierra para correr en asfalto, pero Joan explicó que se trata de equilibrio", ahondó.

A nivel personal, Pedri se lleva un cierto aprendizaje de esta jornada. "Lo que hay que sacar de MotoGP es la mentalidad ganadora. Tienen una mentalidad tan competitiva, y las horas de entrenamiento que hacen. ¡Trabajan mucho! A partir de ahora voy a seguir a Joan aún más como piloto después de conocerlo", reconoció.

Por su parte, Joan Mir aseguró que fue "divertido" pasar estos momentos con Pedri. "Siempre me gusta hacer algo diferente, y fue un placer conocer a Pedri y algunos miembros del personal de FCB. Estoy feliz y orgulloso del día, me divertí mucho, ¡quemamos un poco de goma! Un día diferente pero divertido", se sinceró.

"Es una historia diferente, nada te da la sensación de poder como MotoGP. Es diferente y él realmente lo estaba disfrutando, y los caballitos en la recta. Es extraño la primera vez que te pones la piel y yo le estaba enseñando a hacer eso. Es algo fuera de su control que nunca lo ha hecho antes", reconoció el piloto.