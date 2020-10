Mir: "La presión no cambia por ser el líder"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir (Suzuki) ha explicado que "la presión no cambia" por su ascenso al liderato en el Mundial de MotoGP, ya que "ir unos puntos detrás o delante no cambia nada con las carreras que faltan" para finalizar el campeonato, antes de un Gran Premio de Teruel que se le puede "dar bien".

"Este fin de semana se nos puede dar bien y ser positivo. Me siento fantástico en este circuito. Tuvimos algunos problemas al final de la última carrera y debemos entender lo que ha ocurrido porque es importante. Todos vamos a ser más rápidos, tenemos más información y habrá más goma en la pista", valoró Mir en la rueda de prensa previa a la segunda carrera seguida en MotorLand.

Pese a que ahora ocupa el liderato, el balear aclaró que "la presión es la misma". "Ir unos puntos detrás o delante no cambia nada con las carreras que faltan. Lo importante es estar en una buena posición y mostrar el potencial en cada carrera. Sería un error cambiar mi manera de enfocar el fin de semana. Voy carrera a carrera. Si puedo luchar por la victoria bien, y si no, a luchar por el podio o los puntos", resumió.

En cuanto a la igualdad existente en MotoGP, dijo desconocer la razón. "No sé si es por la ausencia de Márquez. Quizá con él aquí no tendríamos tantas duda y estaría todo un poco más decidido, pero no está aquí y no sé la razón", valoró sobre el vigente campeón, ausente por lesión.

Por último, Mir indicó que no han hablado de posibles órdenes de equipo en el seno del equipo Suzuki. "Álex (Rins) también tiene opciones de ganar el título, así que ahora mismo no tiene sentido hacer nada con este tema", aclaró.