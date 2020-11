Mir: "Si alguien dice que no siente presión está mintiendo"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir (Suzuki), líder del Mundial de MotoGP, ha opinado que "si alguien dice que no siente presión está mintiendo", viendo lo apretada que está la clasificación, y ha prometido "empujar al cien por cien" este fin de semana en Cheste pese a la lluvia que se espera en el circuito valenciano.

"Si alguien dice que no siente presión está mintiendo. La presión no siempre es algo negativo, parece que se habla de ella como un virus. Existe una presión positiva para luchar por el campeonato que se acepta de buen grado. Lo importante es saber cómo gestionar esa presión. Para mí es algo normal", valoró Mir en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que siente "un poquito más la presión ahora que el campeonato se va acercando a su final". "Estoy disfrutando del momento. Vamos a ver en qué posición soy capaz de acabar el domingo, tengo confianza y siento que puedo lograr un buen resultado", valoró.

El líder del campeonato no se "preocupa del resto". "Solo me preocupo de mis sensaciones y con eso ya tengo suficiente. No estoy en mala posición a falta de tres carreras para el final y es importante seguir en esta buena dirección. Hay muchos aspirantes al título, más de lo normal, pero solo me preocupo de pensar en mí", indicó.

Pese al agua que caerá este fin de semana en Valencia, Mir dijo que no piensa guardarse nada. "Voy a salir a pista a dar el cien por cien y a aprender lecciones en mojado que serán bienvenidas porque no tengo experiencia en estas condiciones. Existe la posibilidad de cometer errores, pero pienso empujar siempre al cien por cien", garantizó.

Respecto a su gran rival por el título, Fabio Quartararo (Yamaha), recalcó que "suele hacer una primeras vueltas de carrera muy buenas", mientras que él suele ser mejor "en la parte final". "Lo que tengo claro es que no lo batiré en la sesión de calificación, eso seguro. No es nuevo que la calificación nos resulte difícil, pero luego en la carrera mejoramos", finalizó.