Mir: "Tengo una buena ventaja, pero ni mucho menos está cerrado"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan Mir (Suzuki) ha reconocido que cuenta con "una buena ventaja" de 37 puntos para afrontar su "primera bola de partido" en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, pero ha añadido que "ni mucho menos está cerrado" su título mundial teniendo en cuenta que "muchos pilotos mejorarán su rendimiento" en esta segunda cita seguida en Cheste.

"Me siento muy bien. Es un fin de semana especial, mi primera bola de partido, y eso significa que hemos hecho una gran labor durante toda la temporada. Tengo una buena ventaja, pero ni mucho menos está cerrado. Es la segunda carrera seguida aquí y muchos pilotos mejorarán su rendimiento. Espero que nosotros también podamos hacerlo, aún tenemos un poco de margen", dijo Mir en rueda de prensa.

Valorando la temporada a nivel global, el balear reconoció que no se "esperaba estos resultados". "Lo que sí me esperaba era tener dificultades al comienzo de la temporada y luego cosechar algunos podios, pero todo este éxito y esta constancia me han sorprendido. Creo que lo estamos gestionando de la manera adecuada y espero seguir así hasta final de temporada", confió.

Para lograrlo, su moto Suzuki "sigue mejorando paso a paso" y eso quiere decir que "el trabajo precedente ha sido súper bueno y ahora está dando resultados". "Una moto de MotoGP competitiva no se forja en un solo año, detrás hay muchísimo trabajo. A principio de temporada no esperaba tener una moto tan potente. Tenemos un gran equipo", celebró.

Además, Mir también quiso ensalzar el trabajo de su compañero Álex Rins, así como del piloto probador Sylvain Guintoli en la evolución de la Suzuki. "Es una persona capaz de probar de manera óptima las distintas piezas. Su trabajo es una de las claves de que Suzuki se encuentren ahora mismo a este nivel", agradeció al francés.