Motociclismo/GP Japón.- Rossi (Yamaha): "No me quiero presionar, afrontaré la carrera como una más"

Actualizado 22/09/2008 19:52:10 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) aseguró hoy llegar preparado para sentenciar el título de MotoGP en el Gran Premio de Japón de este fin de semana, aunque aclaró que no se quiere "presionar" y que afrontará la carrera "como una más".

"Me encantaría ganar el domingo, especialmente porque es una carrera importante para Yamaha y sería una gran recompensa por todo el trabajo que han realizado este año", indicó Rossi, al que le puede bastar el podio para sumar su octavo entorchado mundial, el sexto en la cilindrada 'reina'.

'Il Dottore' se encuentra en una situación similar que ya ha vivido anteriormente. "De nuevo estoy en Motegi con un 'match ball' para sentenciar el título. En 2005, estuve en la misma situación, pero me caí y tuve que esperar a Malasia, y el año pasado perdimos el título aquí", apuntó.

Sin embargo, el transalpino tiene claro que no se debe ponerse nervioso porque posee "un buen margen de puntos (87)". "Aún quedan cuatro carreras y esto no está todavía acabado, pero no me quiero presionar demasiado y afrontaré la carrera como una más", confesó.

"Todo el mundo está muy relajado y concentrado, mis neumáticos Bridgestone y mi 'M1' están funcionando muy bien y espero que podamos tener otro gran fin de semana", sentenció.