MotoGP crea el programa 'MotoGP Academy' para impulsar escuelas de formación de jóvenes pilotos

Carrera del Mundial de Moto3 2026 - Gigi Soldano / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El campeonato del mundo de motociclismo ha anunciado este miércoles el lanzamiento del programa 'MotoGP Academy', un nuevo proyecto global destinado a la homologación e inversión directa en escuelas e instituciones de formación para descubrir y desarrollar el talento de jóvenes pilotos, con especial foco en los mercados con mayor potencial de crecimiento.

"Este nuevo sello de calidad se concederá a aquellos centros de tecnificación que garanticen los estándares más exigentes tanto en la instrucción sobre el trazado como fuera de él", ha asegurado la organización del Mundial en un comunicado.

El objetivo prioritario de la iniciativa es vertebrar una red internacional de escuelas de élite para democratizar el acceso a las carreras de motos, prestando especial atención a aquellas regiones que actualmente cuentan con una menor infraestructura o representación en el deporte.

Para acceder a esta red y obtener el distintivo oficial, las entidades aspirantes deberán cumplir un riguroso pliego de condiciones en materia de infraestructuras, metodología de entrenamiento, ejecución técnica y visibilidad de marca. A cambio, MotoGP invertirá de manera directa en el desarrollo de cada centro homologado mediante la entrega de herramientas de trabajo personalizadas, soporte en activaciones, material de marca y descuentos exclusivos en sus productos.

Siguiendo la estructura del certamen FIM MotoMini World Series, cada centro acreditado adoptará la denominación de su respectiva nación, región o continente. El programa contempla que los países o mercados de mayor tamaño alberguen múltiples sedes, mientras que en otras zonas se constituirá una única academia nacional que ejercerá como núcleo central y embajadora del campeonato para aproximar el motociclismo a los aficionados locales.