Navarro: "Las tenía todas para ganar, lástima que hayan reducido la carrera"

Publicado 05/05/2019 16:36:23 CET

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Jorge Navarro (Speed Up) ha asegurado que la reducción de la carrera del Gran Premio de España a 15 vueltas por la aparición de la bandera roja le ha perjudicado, ya que considera que habría podido mantener "el ritmo hasta el final", aunque se ha mostrado satisfecho con los 20 puntos cosechados con su segundo puesto.

"Me ha sobrado salir mal, que es algo que tenemos que mejorar. Pese a eso, me he rehecho bien; he perdido un poco de tiempo con Vierge y Luthi, pero luego he puesto mi ritmo, he tirado hacia adelante. Sabía que hoy las tenía todas para ganar, lástima que han reducido la carrera, porque en las últimas vueltas creo que podíamos haber mantenido el ritmo hasta el final. Fui segundo, son 20 puntitos, y le dedico la carrera a mi madre", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el valenciano indicó que estaba "supertranquilo". "La primera salida me ha salido un poco mejor, pero Gardner, en la curva 1, me ha tocado, me he ido un poco para fuera... En ese momento estaba muy bien posicionado, lástima que la hayan parado", dijo antes de relatar la segunda salida.

"En la segunda he salido un poco peor, Augusto -Fernández- y Baldassarri han tirado muy fuerte, yo he perdido mucho en la lucha con Vierge y Luthi. En la última vuelta sabía que era imposible recortarle, he intentado ir al máximo por si él cometía algún error", añadió.

De esta manera, Navarro se sube al podio por segunda ocasión consecutiva. "Vamos en clara progresión, de menos a más. Estamos avanzando a pasos de gigante", finalizó.