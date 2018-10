Pedrosa: "Tuve que pilotar con cuidado por el dolor en la mano izquierda"

Publicado 02/03/2018 21:12:34 CET

El piloto español Dani Pedrosa (Repsol Honda) explicó que tuvo que correr con "cuidado" en el test celebrado en Losail (Catar) debido a las caídas que sufrió este jueves en la primera toma de contacto con el trazado emiratí, donde firmó el décimo mejor tiempo con un crono de 1:55:282.

"Hoy ha sido un poco más difícil que ayer porque tenía algo de dolor en la mano izquierda debido a la caída que tuve. Debía pilotar con cuidado y no he podido rodar totalmente cómodo", reconoció el piloto de Castellar del Vallés.

"De todas formas, hemos intentado hacerlo lo mejor posible y al final hemos completado algo de trabajo tanto de la puesta a punto de la moto como de los neumáticos. No hemos hecho muchas pruebas, ya que no he podido realizar todas las tandas completas", añadió el catalán.

Por último, de cara a este sábado, Pedrosa explicó que confía en recuperarse "más" para poder hacerlo "mejor". "Todavía quedan cosas que nos gustaría probar porque aquí las condiciones cambian mucho de rodar con luz diurna a hacerlo por la noche, así que necesitamos seguir trabajando", finalizó.