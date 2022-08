Pol Espargaró: "El descanso me ha venido bien para recuperarme de la lesión en las costillas"

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) mostró su alegría por volver a competir este fin de semana tras el parón por vacaciones en un Gran Premio de Gran Bretaña en el que el año pasado vivió "un gran fin de semana" y al que llega bien físicamente tras aprovechar el descanso para recuperarse de su lesión en las costillas.

"El descanso me ha venido bien, he podido recuperarme de la lesión en las costillas que me hice en Alemania y he vuelto a entrenar. Han sido unas buenas vacaciones, pero ahora ya estoy centrado en correr de nuevo con el equipo Repsol Honda", celebró Pol Espargaró en declaraciones facilitadas este martes por su equipo.

El catalán recordó que en 2021 tuvieron "un gran fin de semana en Silverstone", donde logró el sábado la 'pole' y finalizó quinto en la carrera. "Estoy trabajando duro para que se vuelva a repetir, pero todavía hay mucho que hacer", advirtió.

Sobre el circuito, el de Granollers reconoce que es un trazado al que se adaptó "muy bien el año pasado". "Así que espero empezar la segunda mitad de la temporada mejor que las últimas carreras", sentenció Espargaró.

Por su parte, el alemán Stefan Bradl recordó que "hace bastante tiempo" que no compite en Silverstone. "Así que primero tendremos que trabajar en tener la velocidad. Después, ya podremos centrarnos en el verdadero objetivo y en ver qué es posible. Es bueno estar de vuelta, el parón ha estado bien, pero no hay nada como correr en MotoGP", apuntó.