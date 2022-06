Pol Espargaró: "El dolor en las costillas era demasiado extremo y no podía continuar"

BARCELONA (19) EUROPA PRESS

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) admitió que el dolor en las costillas, fruto de su caída el viernes, era "demasiado extremo", por lo que decidió abandonar a siete vueltas para el final del Gran Premio de Alemania.

"No podía respirar bien y, además, estaba sintiendo el calor que desprendía la moto en el pie, así que he decidido retirarme, no podía continuar. Era extremo", señaló este domingo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Ha sido un fin de semana muy duro. Es complicado aguantar el dolor en las costillas desde la FP1 del viernes. Haber estado pilotando durante estos días no ha ayudado a que el dolor fuera a menos", apuntó sobre sus molestias.

El piloto del equipo Repsol Honda, que partía decimotercero en la parrilla, llegó a situarse entre los diez primeros, manteniendo un ritmo constante. Pero las altas temperaturas y los dolores le impidieron acabar la décima cita del Mundial.

"En Valencia ya tuve una lesión parecida, es algo por lo que ya he pasado, y sé qué tengo que hacer para volver a la normalidad. Tres días no son demasiados para recuperarme, pero son los que tenemos", sentenció Espargaró, quien viajará esta semana a Holanda, para disputar, antes de las vacaciones de julio, la undécima carrera de la temporada en el circuito de Assen.