Portimao seguirá en MotoGP hasta 2029

Archivo - Salida del Gran Premio de MotoGP 2025. - Nuno Reisinho / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

MotoGP seguirá compitiendo en Portugal tres temporadas más, hasta 2029, gracias a un nuevo acuerdo entre la competición y el Autódromo Internacional del Algarve, por lo que Portimao tendrá el Mundial de Motociclismo y la Fórmula 1 en 2027.

El circuito de Portimao debutó en el calendario de MotoGP en 2020, lo que supuso el regreso de la competición a Portugal por primera vez desde 2012. Y la prueba se aseguró posteriormente un lugar a largo plazo en el campeonato a partir de 2023, "con una afluencia de público cada vez mayor y una visibilidad internacional en constante aumento", destacó el comunicado.

Y es que el Gran Premio de Portugal de 2025 acogió a más de 166 000 aficionados a lo largo del fin de semana, estableciendo un nuevo récord de asistencia para MotoGP en el trazado luso. Ahora, firma una renovación por tres temporadas más, hasta 2029, un evento que este año tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre en la 'montaña rusa'.

Jaime Costa, director general del Autódromo Internacional del Algarve, relató que "esta renovación del contrato supone una muestra de confianza por parte de todos". "La prórroga de tres años del contrato de MotoGP garantiza que Portugal y el Algarve consolidan su lugar en el mapa de los principales eventos deportivos mundiales y confirma la excelencia de nuestro circuito y de nuestros eventos", celebró.

Mientras que Carlos Ezpeleta, director general adjunto de MotoGP, reconoció que el regreso del Gran Premio de Portugal a Portimao "aportó una nueva dimensión al campeonato". "Su exigente trazado ha dado lugar a carreras inolvidables y lo ha convertido en uno de los favoritos tanto para los pilotos como para los aficionados", dijo.

"Estamos encantados de seguir aprovechando ese impulso, haciendo crecer el evento hasta convertirlo en una celebración aún mayor de MotoGP y ofreciendo experiencias inolvidables a los aficionados de todo Portugal", agregó.