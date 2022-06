Quartararo: "Ahora no puedes intentar adelantar porque piensan que eres demasiado ambicioso"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) se mostró bastante crítico con la sanción impuesta por los Comisarios de Carrera por su incidente de este domingo con el español Aleix Espargargó (Aprilia), al que sacó de la pista tras caerse mientras intentaba adelantarle en el Gran Premio de los Países Bajos.

El de Niza, actual campeón del mundo y líder de la categoría de MotoGP, deberá cumplir con una 'Long Lap Penalty' en el Gran Premio de Gran Bretaña del próximo mes de agosto por la maniobra que desencadenó su caída en la curva 5 de Assen durante la quinta vuelta de la carrera y que penalizó al catalán que se tuvo que ir a la grava.

"Bueno, una 'long lap' para la próxima carrera. Ahora no puedes intentar hacer un adelantamiento porque piensan que eres demasiado ambicioso. Desde principios de año algunos pilotos han protagonizado 'incidentes de carrera', pero al parecer el mío fue demasiado peligroso", lamentó Quartararo este lunes en sus redes sociales.

En este sentido, el 'Diablo' fue irónico y felicitó "a los Comisarios por el increíble trabajo que están haciendo". "La próxima vez no intentaré hacer ningún adelantamiento para no pensar que me pueden sancionar. Felices vacaciones a todos, nos vemos en Silverstone", sentenció.