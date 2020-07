Quartararo: "Con el tiempo que había marcado pensaba que no iba a conseguir la pole"

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) ha reconocido su sorpresa al lograr la 'pole' de MotoGP en el Gran Premio de Andalucía, ya que pensaba que el tiempo que había marcado (1:37.007) no iba a ser suficiente para conseguirlo.

"He celebrado la 'pole' con mucho ímpetu porque, con el tiempo que había marcado, no pensaba conseguirla. No me he encontrado del todo bien en la sesión de clasificación, pero el objetivo principal era conseguir un puesto en la primera línea de la parrilla de salida", explicó.

Quartataro, que saldrá primero este domingo por delante de

Maverick Viñales y Pecco Bagnaia, se mostró seguro de que podrá volver a luchar por la victoria. "Hemos conseguido mejorar mucho el ritmo en la última sesión libre y estamos preparados para la carrera de este domingo", indicó.