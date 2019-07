Ramírez: "Me veo fuerte para la carrera"

Publicado 06/07/2019 14:36:56 CET

RAMIREZ Marcos (ESP) Leopard Racing (HONDA), ambiance, portrait during Moto 3 race of the Netherlands TT Grand Prix at Assen circuit from June 28 to 30th, 2019 in Assen, Netherlands - Photo Studio Milagro / DPPI GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marcos Ramírez (Honda) ha reconocido que se ve "fuerte" para la carrera de Moto3 del domingo en el Gran Premio de Alemania, en la que saldrá tercero compartiendo primera línea con los japoneses Ayumu Sasaki (Honda) y Kaito Toba (Honda), y ha afirmado que la clave será "hacer una buena salida y tirar desde el principio", ya que considera que "se puede romper el grupo".

"Quería hacer la pole, porque me sentía fuerte, pero ha entrado viento. Al final, a una vuelta no sé cómo me las apaño que no soy capaz de hacer un vueltón increíble. Me han bajado el tiempo ellos dos en la última vuelta; me la he jugado y en el segundo parcial he perdido mucho tiempo. He seguido, pero he hecho una décima más lento que la vuelta anterior", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el de Conil de la Frontera recordó las buenas sensaciones de los terceros libres, en los que consiguió el récord absoluto del circuito. "Esta mañana, con la goma de carrera teníamos un ritmo muy bueno, incluso mejor que a una vuelta con la goma blanda. Era lo que quería, salir en primera línea. Mañana hay que hacer una buena salida y tirar desde el principio, que creo que se puede romper el grupo. Me veo fuerte para la carrera de mañana", concluyó.