Repsol regala al acto Óscar Casas una réplica de la Honda CBR 125 R que usa en 'Ídolos'

Oscar Casas, sorprendido tras recibir la réplica de la Honda que usa en la película 'Ídolos' - REPSOL MEDIA

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Repsol ha regalado al actor español Óscar Casas una réplica de la moto que usa en la película 'Ídolos', una Honda CBR 125 R con los colores del equipo Repsol Honda que tuvo durante muchos años en la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo.

La compañía ha aprovechado el estreno hace unos días en las salas de cine de España de 'Ídolos', la nueva película basada en MotoGP, protagonizada por Óscar Casas y por Ana Mena, en la que el primero interpreta a un joven piloto que sueña con llegar algún día a MotoGP mientras trabaja de repartidor de comida a domicilio a los mandos de una Honda CBR 125 R con los míticos colores del equipo Repsol Honda.

Por este motivo, según informó este martes Repsol, días después del estreno y "pillando al actor desprevenido", la compañía multinergética le ha sorprendido con una réplica de la moto que utiliza en la película justo en un momento en el que estaba inmerso en plena promoción de su última película y afrontando innumerables entrevistas para explicar su experiencia interpretando a un piloto del Mundial de Motociclismo.

"Sin embargo, la última de ellas no se ha desarrollado como esperaba: tras un par de preguntas de su entrevistador, un repartidor ha interrumpido el encuentro para traer una enorme caja que escondía una sorpresa para el piloto: la Honda CBR 125 R con los icónicos colores del equipo Repsol Honda", señaló la compañía española.

Casas quedó "visiblemente sorprendido y emocionado" al encontrarse con la moto que más veces ha utilizado durante el rodaje, una sorpresa que no esperaba de ninguna manera. "No podía ser la moto original porque esa unidad se sorteó entre los aficionados de 'Box Repsol', pero viendo el interés que tenía Óscar Casas por 'su moto', la compañía española no dudó en buscar el mismo modelo y regalársela al actor", puntualizó.

Repsol celebra igualmente que tras décadas haciendo historia en el Mundial de Motociclismo, sus colores "han trascendido la propia competición, convirtiéndose en un icono para miles de aficionados y que, ahora, también han saltado a la gran pantalla".