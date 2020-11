Sam Lowes: "Pelear por el Mundial es excitante y motivador"

Augusto Fernández: "Quiero ver cómo me responde el brazo tras la operación"

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto británico de Moto2 Sam Lowes (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que estar en disposición de luchar por el título, siendo ahora líder de la categoría, es algo "excitante y motivador" y espera que le ayude a hacer un buen Gran Premio de Europa, en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia).

"Llegamos en una situación nueva este año ya que lideramos la clasificación y estamos en disposición de pelear por el campeonato del mundo. Es algo realmente excitante y motivador, pero no por ello tenemos que cambiar nuestro enfoque o manera de trabajar", reconoció en declaraciones facilitadas por el equipo.

Lowes lidera el Mundial de la categoría intermedia con un total de 178 puntos y una ventaja de 7 sobre su inmediato perseguidor, el italiano Enea Bastianini.

"Tenemos por delante tres intensos Grandes Premios y no hay que perder la concentración. Esperemos que el buen tiempo nos acompañe y podamos disfrutar de un buen primer fin de semana en Valencia", auguró.

El británico sumó su tercera victoria de la temporada en MotorLand Aragón, en el GP de Aragón, y lo hizo saliendo desde la 'pole position', dominando la carrera desde el primer giro y firmando la vuelta rápida.

Ahora, en Cheste, confía en seguir por ese buen camino. "Es una pista que me gusta, he alcanzado el 'Top 5' pero todavía no el podio. Disfruto pilotando en este trazado, tiene partes complicadas, buenos puntos de adelantamiento y me gusta el último sector. Tengo ganas de trabajar para mantener aquí la buena dinámica", aseguró.

Por su parte, su compañero Augusto Fernández aseguró tener ganas de probar el brazo operado. "Tengo ganas de empezar el fin de semana en Valencia y ver cómo me responde el brazo después de la operación. Creo que podré llegar bastante bien y espero pilotar sin las molestias que arrastraba", apuntó.

"Quiero empezar bien el último triplete del año así que será importante ponernos a tope desde el viernes. Además, corremos en un circuito que me gusta y es un Gran Premio de casa, así que estoy muy motivado", manifestó.